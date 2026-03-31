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越南加强节约用电并发展屋顶太阳能

越南政府总理范明政3月30日签发了关于加强实施节电和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号通知。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南政府总理范明政3月30日签发了关于加强实施节电和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号通知。

该通知强调，保障安全、稳定、持续供电以服务生产和生活是核心任务，对经济增长和国家能源安全具有决定性意义。2026年是实施2026-2030年经济社会发展计划的第一年，目标是实现两位数增长，而国际能源市场仍存在诸多变数，电力供需失衡风险潜藏，特别是2026-2028年阶段。

因此，通知要求同步实施电力需求侧管理和节约高效用电的各项措施，以降低尖峰负荷，提高电力系统运行效率。同时，发展结合储能系统的自发自用屋顶太阳能发电，被确定为补充就地电源、增强电力系统灵活性的重要解决方案。

越南力争2026年全国用电量至少节约3%

政府总理指示各部委、地方、集团、总公司及各组织、个人抓紧果断、及时、有效地实施2026年电力需求侧管理措施。设定的目标是2026年全国电力消费总量至少节约3%，高温高峰月份至少节约10%。

同时，力争每年约有10%的机关办公场所和10%的家庭安装使用自发自用屋顶太阳能发电，各地根据实际情况主动制定计划。越南电力集团被要求将全系统电力损耗降至6%以下。

抓紧制定并颁布2026年关于节约高效用电、电力需求侧管理及屋顶太阳能发电的行动计划；明确节能目标、指标、实施路线图及各机关、单位的责任；将执行结果与负责人任务完成度评估挂钩。

在机关、企业和家庭中实施节电措施

通知要求各机关、办公场所严格执行高峰时段的用电措施，并制定季度节电计划。在公共照明和广告照明领域，各地方需合理调整运行时间，在需求较少区域及23时后关闭或降低功率，力争节约至少30%的耗电量，同时保障交通安全有序。

各餐厅、酒店、服务场所和建筑在晚间高峰时段必须将户外广告、装饰照明功率至少降低50%。鼓励家庭安装屋顶太阳能发电、储能系统及使用可再生能源设备，以节省电费。

对于经营场所和生产性企业，需主动制定节约用电计划，参与需求响应计划，合理安排生产以限制高峰时段用电，并准备备用电源。年用电量在50万千瓦时及以上的单位，每年必须至少节约3%的耗电量。

力争实现全国约10%的机关办公场所和10%的家庭使用屋顶太阳能发电的目标，或者努力使各省/市在2026-2030年屋顶太阳能发电发展计划中的总装机容量达到屋顶太阳能发电装机容量的20%。2026年第四季度向政府总理报告执行结果。

合理分配国家预算，支持屋顶太阳能发电

财政部和国家银行协同工贸部研究财政机制，支持实施电力需求侧管理、节电计划及发展能源服务市场。同时，财政部牵头提出分配国家预算支持家庭安装屋顶太阳能发电及储能系统的方案；国家银行提出适当的信贷机制，确保便利民众，于2026年4月完成。

科技部核查并将耗电设备的最低能效水平提高5%以上，制定将电动机能效提升至IE2-IE3的路线图，并研究淘汰20瓦及以上白炽灯。

颁布2026年地方节约用电计划

各地方人民委员会需紧急制定和实施2026年地方节电计划。加强对重点用能单位用电情况的检查与监督。大力开展检查、监察工作，严肃处理违反现行节约和高效用能规定的行为。

根据调整后的第八号电力规划和该规划的实施计划，制定屋顶太阳能发展计划，动员大型电力用户参与负荷调整计划。当电力系统可能出现功率短缺时，调动就地备用电源。

中央和地方新闻媒体机构加强关于节约高效用电的方针、目标、效益及政策的宣传报道工作，宣传屋顶太阳能发电的效益及发展政策，助力保障能源安全、推动绿色转型。

研究并及时依据2024年《电力法》规定，出台支持家庭安装屋顶太阳能和储能系统的政策，并在2026年5月前完成。

投资电网，减少故障

越南电力集团研究试点机制，推动节电项目，协同制定节电量测量方法，力争在2026年内完成。

同时，实施需求侧管理计划，投资、改造和升级电网，以确保安全、稳定运行，减少电力损耗。工贸部受命牵头跟踪、督促并汇总执行情况，及时向政府总理报告。（完）

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