越南农业与农村发展部前副部长案开庭：两被告缺席审判

越通社河内——3月30日上午，河内市人民法院对农业与农村发展部（合并前）前副部长黄文胜及其他22名被告进行一审宣判。上述被告被最高人民检察院指控犯有“行贿罪”、“受贿罪”、“违反招标投标规定造成严重后果罪”以及“违反会计规定造成严重后果罪”。 在23名被告中，有13人曾任职于农业与农村发展部，其中包括前副部长黄文胜和建设工程管理局前代理局长陈素毅。其余被告分别来自5号沱江公司、4号水利总公司、黄民公司以及HG金星公司。



目前，共有3名被告获准取保候审，19名被告被刑事拘留。其中，建设工程管理局前副局长阮海清目前在逃，已被警方通缉。



审判委员会批准了一名被告因健康原因提出的缺席审判申请。因此，法院决定对包括在逃人员在内的两名被告进行缺席审判。



根据起诉书，在得乐、乂安、谅山及和平等省份实施重点水利项目期间，黄民公司总经理阮文民利用其与农业与农村发展部领导的关系，向投资方施加影响。通过商定回扣分成，黄民公司违规中标5个标段，造成国家损失超过2500亿越盾。此外，阮文民企业的会计违规行为也造成近1000亿越盾的国家资产损失。



其中，农业与农村发展部前副部长黄文胜被认定收受阮文民45.4亿越盾贿赂，指示下属为黄民公司中标乂安省本蒙（Bản Mồng）水库项目创造有利条件，导致国家损失超过510亿越盾。



本案庭审预计将持续10天。（完）

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