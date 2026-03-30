在俄越南青年继承光荣传统 稳步迈向未来

越通社莫斯科——在俄越南青年团员以知识爱国，具备行动能力有决心征服新时代。这是在俄团委书记梅松林在3月29日纪念胡志明共产主义青年团成立95周年集会上的发言。对于在俄罗斯的所有团员而言，今年还是团委成立25周年，其发挥着凝聚和发动在俄越南青年各项蓬勃运动的作用。



梅松林在发表讲话时强调，95年来，在党的光荣旗帜下，胡志明共青团不断发展壮大，成为革命的突击队和青年的社会主义学校。步入2026年，恰逢党的十四大、第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会选举等重大政治事件，全国共青团员、青年通过苏林总书记《青年与国家未来》一文，又获得了一个行动指南和动员令，为新时期的发展任务贡献力量。作为正在俄联邦这个知识、现代技术和人文环境丰富的国度学习的年轻人，越南团员更有义务发扬“渴望—团结—本领—先锋—创新”精神，不断努力学习，掌握知识和科技，为建设与保卫祖国事业贡献力量。

在俄党委副主任吴氏秋怀在祝贺共青团主要活动时指出，近年来的团运动发展非常积极。目前，在俄团委、越南留俄学生会已汇聚近9000名青年、学生，其中近4000名团员在54个基层团组织中活动。过去一年，团委为所属团组织的近160项活动提供了定向指导，向党组织推荐了233名优秀团员考虑发展入党，并发展了28名新团员。上述亮眼数字不仅反映了组织规模的扩大，更是俄联邦越南青年运动团结精神、创造力和强大影响力的生动证明。



值此之际，在俄团委还表彰了荣获中央团委奖状的个人和组织，同时向在团、会工作中取得突出成绩的个人和集体颁发了越南学生会中央和党委的奖状。（完）