2026年儿童行动月：数字时代优先保障儿童安全

越通社河内——越南卫生部刚发布了一份文件，指导组织2026年儿童行动月，以促进儿童权利的实现，同时提高家庭、学校、机构、组织和个人在照顾、教育和保护儿童方面的责任。



今年儿童行动月的主题为“儿童幸福安全，稳步迈向数字时代”，重点传播在网络环境下保护儿童，为儿童提升安全数字技能，预防暴力、性侵、意外伤害、溺水等现象，提升家庭、学校和社会的责任等信息。国家儿童保护热线111将继续作为重要的支持渠道。



按计划，今年儿童行动月将于5月底或6月1日举行，同时加大在大众媒体和社交网上的宣传力度。儿童行动月的各项专业活动将灵活且切实地开展，包括举行关于优先保障儿童健康解决方案的政策倡导会议、组织定期体检、校园牙科保健、为患有重症的儿童提供手术支持、开设游泳课、开展预防意外伤害技能培训等。



此外，建设现代、安全、无暴力的校园环境，加强学生心理健康护理，提升学生数字技能。同时走访慰问困难儿童并送上慰问品，动员社会资源，以建设学校、游乐场、图书馆等服务于儿童的工程。



2026年儿童行动月将提供全面服务，特别是在网络环境下保护儿童，同时确保儿童在数字时代的安全。



今年儿童行动月有望改变全社会的认识与行动，有助于营造安全、健康的生活环境，助力儿童在数字时代中全面发展。（完）

越通社