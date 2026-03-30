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在法越南初创企业深耕女性及女童健康护理领域的先锋使命

在欧洲个人护理领域门槛最高且历史最悠久的市场之一——法国的一家由越南人创立的初创企业正稳步树立自己的品牌印记。这家名为 Hexa 的企业不仅追求商业目标，还将保护与关爱女性及女童健康视为其发展的核心使命。

Hexa 创始人裴梅。图自越通社
Hexa 创始人裴梅。图自越通社

越通社河内——在欧洲个人护理领域门槛最高且历史最悠久的市场之一——法国的一家由越南人创立的初创企业正稳步树立自己的品牌印记。这家名为 Hexa 的企业不仅追求商业目标，还将保护与关爱女性及女童健康视为其发展的核心使命。

Hexa 创始人裴梅女士在接受越通社驻法国记者采访时表示，在创立 Hexa 之前，她和她的团队在法国女性私密护理产品分销领域已有多年从业经验。正是这段经历，让他们深刻洞察到当时市场上现有产品的局限性。

由此，Hexa 确立了开发创新型产品的方向，主张以品质为核心，而非仅仅依赖品牌效应。所有产品均在法国生产，并采用独特配方。凭借这一优势，Hexa 成功地与法国本土的诸多老牌企业展开竞争。

凭借在法国市场取得的初步成功，Hexa 的产品已引起包括美国市场在内的国际合作伙伴的关注。尽管如此，Hexa 始终对越南市场倾注着特殊的关怀。

Hexa 不仅仅是一家健康护理领域的初创公司，而且也是关于越南女性勇于走向世界、打破偏见并证明自身实力的励志故事——是越南人融入世界并坚持不懈奋斗的生动见证。

在未来的征程中，Hexa 将继续致力于提供高品质产品，旨在提高公众意识并改善法国、越南乃至全球女性及女童的健康水平。（完）

越通社
#在法越南初创企业 #女性 #女童 #健康护理 #人融入世界 越南
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