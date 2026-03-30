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河内市提出绿色能源公交车转型路线图

河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。

河内市提出绿色能源公交车转型路线图。图自越通社
河内市提出绿色能源公交车转型路线图。图自越通社

越通社河内——3月30日，据河内市建设局的消息，河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。

该方案的目标在于根据政府总理的指导，并依据河内市人民议会2025年11月26日发布的第57/2025/NQ-HĐND号决议第11条规定关于低排放区建设路线图，确保一环路、二环路及三环路区域内的公交车绿色能源化转型比例。具体而言，到2026年7月1日，一环路内运营的100%公交车使用绿色能源；到2028年1月1日，二环路内运营的100%公交车使用绿色能源；从2030年起，三环路内运营的100%公交车使用绿色能源。

据河内市交通管理与运行中心的消息，截至2026年3月，全市公交网络共有155条线路，覆盖了全部126个乡、坊（达100%），同时与周边5个省市（海防、北宁、兴安、宁平和富寿）实现连接。

目前，一环路区域内共有45条公交线路正在运营，包括14条电动公交线路、4条CNG3线路和27条柴油公交线路。二环路区域共有74条线路，包括21条电动线、5条CNG线和48条柴油线。三环路区域共有106条线路，包括30条电动线、6条CNG线和70条柴油线。

公交网络与城市铁路均成为了城市出行的骨干交通工具。河内市为鼓励市民参与此类服务而出台的优惠政策优于全国其他地区。绿色、清洁、环保的公交车得到广泛推广。车队质量不断提高，车型多样化以适应各区域的基础设施条件。

河内市交通管理与运行中心主任蔡胡方表示，目前在一环路区域内有44条享受财政补贴的公交线路。这些线路大多是连接内城区以及从三环路外进入内城区的穿心线路。目前，这些线路运行基本稳定，为满足人民的出行需求提供较好服务。

然而，为按政府总理第20号指示，服务于一环路、二环路及三环路交通工具转型计划，重新组织并增强公交车运能对于满足市民出行需求至关重要。（完）

越通社
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