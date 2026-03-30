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越共中央总书记苏林：河内市委常务委员会需高度发扬做事果断精神

3月30日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，通过第一轮检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对河内市委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。

苏林总书记在会议上发言。图自越通社
苏林总书记在会议上发言。图自越通社

越通社河内——3月30日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，通过第一轮检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对河内市委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。

苏林在会上发表主旨讲话时强调，近期，河内市发生了诸多令人瞩目的变化，从城市到基层，从各级党委、政府到干部党员队伍，在思维、做法和工作作风上都发生了明显转变。正因如此，赢得了首都市民的共识、信任和广泛认可。这是首都今后加速突破发展的有利条件。

关于缺点和不足，苏林对市委常务委员会的自查报告和检查团的报告表示赞成，并指出，这些不足既有客观原因，也有主观原因，但必须确定主观原因是主要的，并且需要以更高的政治决心、更果断的行动立即克服。

苏林谈及今后需要集中领导、指导的工作时建议，河内市委常务委员会制定落实中央政治局关于第一轮检查监督结论的计划；立即克服第10号检查监督团指出的存在和不足；继续在贯彻落实和具体化越共十四大决议中起模范带头作用；必须深刻认识到落实越共十四大决议是贯穿整个任期的任务，不是按批次做，不止步于学习，而要转化为具体行动和具体成果。

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会议现场。图自越通社

苏林强调，河内市近期发生非常积极的转变，但这只是初步成果，前方还有许多工作要做。河内市委常务委员会需要继续高度发扬做事果断精神，保持并进一步推动现有的积极势头，绝不允许停滞，更不能松懈；全力延续好势头，将成果转变为首都可持续发展的趋势。

苏林明确指出，河内市委常务委员会必须从一开始就要抓紧抓好，必须准备充足的条件，以便在机制、政策颁布后立即部署，将其具体化为具体的项目、计划、方案，有明确的路线图、具体的产品、可衡量的成果。

苏林建议，要特别重视做好党建和政治体系建设工作，满足新时期首都发展的要求；抓紧贯彻落实和有效部署刚刚在二中全会通过的具有基础性意义的关于党建工作的决议和规定；继续加强纪律建设；加强检查、监督和权力控制；坚决、坚持预防和打击腐败、浪费、消极现象；彻底克服回避、推诿、怕担责的状况。

关于第二轮检查监督的内容，苏林通报了对实现两位数增长目标的进展情况；两级地方政府的运作情况；中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型取得突破的第57号决议落实情况三个专题的监督计划。

苏林建议，河内市委常务委员会重点领导和指导每个专题；紧跟部署实践，正确评估所取得的实质成果，明确指出存在、不足及其原因；特别是要认清组织实施中的堵点和瓶颈；提出具体、可行、有突破性的建议措施，以排除困难，推动有效落实中央的各项重大主张。（完）

越通社
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