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能源安全：从日本能源战略看对越南的政策启示

在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。

据寺泽达也教授介绍，日本应对短期能源危机的能力很大程度上取决于其事先的准备程度。面对中东冲突可能引发的供应中断风险，日本同步采取释放能源储备、实现进口渠道多样化、调整发电燃料结构等多种措施。

与此同时，日本还扩大进口来源，减少对霍尔木兹海峡等敏感运输通道的依赖。同时，通过长期合同和直接参与供应项目，日本建立了稳定的液化天然气进口体系。在1973年石油危机后，日本注重节能、提高能源效率，成为能源利用效率最高的国家之一。

他认为，加强原油储备是巩固国家能源安全基础的重要方向。在现有基础上，越南可逐步扩大储备规模，采取灵活方式，结合国家储备和商业储备，从而提高应对供应冲击的能力，有助于稳定国内市场。

此外，越南需要继续通过增加长期合同比例、从多个地区实现供应来源多样化，来完善液化天然气进口结构，使其稳定、可持续。更深入地参与国际液化天然气价值链也有助于提高在能源市场中的主动性。

提高能源使用效率是一项长期任务。提升工业、建筑和消费领域的能效，不仅有助于减轻进口压力，还能降低生产成本、提升竞争力，并助力实现绿色发展目标。

在能源转型过程中，越南可再生能源潜力巨大，尤其是风能。发挥这一优势，结合跨区域输电系统投资，有助于优化发电和电力分配。同时，构建灵活的支持性电力系统，其中使用液化天然气的燃气发电和抽水蓄能电站在平衡电力供需、提高系统灵活性方面发挥重要作用。

从长远来看，越南需要重视发展稳定的基载电源，以满足日益增长的电力需求，特别是高科技产业和数据中心的用电需求。其中，核电被视为一个可选方案，有助于保障能源安全并支持向低碳经济转型。

关于越日合作前景，日本能源经济研究所理事长寺泽达也认为，日本凭借其经验、技术和金融能力，是一个尤为重要的合作伙伴。两国可在建设原油储备系统、发展液化天然气基础设施，投资海外能源项目等诸多领域中开展合作，助力保障能源长期供应。双方还可合作发展现代化电网、可再生能源和抽水蓄能电站，同时提高能源使用效率，开发氢、氨等新型能源。（完）

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