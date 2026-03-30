☀️越通社早安咖啡（2026.3.30）

范明政总理走访慰问同奈省隆城国际机场项目一线施工力量。图自越通社



越通社河内——·落实越共中央总书记苏林的指导意见，3 月 29 日下午，越南政府总理范明政视察了同奈省隆城国际机场项目建设进展，并研究化解困难、加快项目进度。政府总理要求必须全力推进，确保隆城国际机场于2026年第四季度正式投入商业运营。全文



·作为全球 20 大出口经济体之一，越南已深度融入全球供应链。然而，在食品产业领域，最高附加值环节仍未掌握在本土企业手中。这一现状提出了紧迫要求：企业必须重新定位，实现从“参与价值链”向“主导价值链”的转变。



·根据越南政府副总理范氏清茶的指示，同奈省须在2026年4月4日前完成中央直辖市成立提案的全部报批手续，确保在第十六届国会第一次会议上提交国会审议。越南政府办公厅于3月26日发布通知，传达政府副总理范氏清茶的指示，要求同奈省人民委员会加快完成中央直辖市成立提案，最迟于3月31日完成提案编制工作。内务部须在4月4日前完成提案的评审、征求中央各部委意见等全部环节，并正式提交政府。



·在俄越南青年团员以知识爱国，具备行动能力有决心征服新时代。这是在俄团委书记梅松林在3月29日纪念胡志明共产主义青年团成立95周年集会上的发言。对于在俄罗斯的所有团员而言，今年还是团委成立25周年，其发挥着凝聚和发动在俄越南青年各项蓬勃运动的作用。



·2026年第一季度，榕橘炼油厂实现超负荷安全稳定运行，平均产能利用率达123.5%，为保障国家能源安全作出积极贡献。该厂运营方——平山炼化股份公司（BSR）在报告期内共生产各类产品203万吨，完成管理计划的105%；销售量达202万吨，完成113%。得益于高负荷运行，公司营业收入、税前及税后利润、上缴国家财政等主要财务指标均超额完成计划。



·在组织实施团结一致的精神下，经过一年多的落实，越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议已成为国家新发展道路的战略宣言。各部委、各级、各地方正通过体制机制、资源投入以及可衡量的具体成果，将决议内容逐步落到实处。



·现代越南农业正面临因技术应用带来的重大转折。其中，田地、土壤、水源、作物等是传统要素，而数据基础设施、软件等则被视为一种“无形肥料”，助力农业迈入新阶段。



会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

·2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。全文



·越南卫生部刚发布了一份文件，指导组织 2026 年儿童行动月，以促进儿童权利的实现，同时提高家庭、学校、机构、组织和个人在照顾、教育和保护儿童方面的责任。



·在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过这一交流，总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。



·在法国——这个欧洲个人护理领域门槛最高且历史最悠久的市场之一，一家由越南人创立的初创企业正稳步树立自己的品牌印记。这家名为 Hexa 的企业不仅追求商业目标，更将保护与关爱女性及女童健康视为其发展的核心使命。



·在法国——这个欧洲个人护理领域门槛最高且历史最悠久的市场之一，一家由越南人创立的初创企业正稳步树立自己的品牌印记。这家名为 Hexa 的企业不仅追求商业目标，更将保护与关爱女性及女童健康视为其发展的核心使命。



·在河内的发展进程中，文化正逐步凸显其作为精神基础、内生动力和重要增长引擎的作用。从社区艺术空间到大型国际盛事，从政策导向到具体行动，首都河内正在构建一个充满活力的文化工业生态系统，助力塑造新时代中创意、融合与可持续发展的城市面貌。( 完)

