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越南与爱尔兰举行副外长级政治磋商

3月26日，越南外交部副部长黎氏秋姮与爱尔兰外交贸易部国务部长尼尔·里士满在都柏林共同主持了两国副外长级政治磋商。

越南与爱尔兰举行副外长级政治磋商。图自越南外交部
越南与爱尔兰举行副外长级政治磋商。图自越南外交部

越通社河内——3月26日，越南外交部副部长黎氏秋姮与爱尔兰外交贸易部国务部长尼尔·里士满在都柏林共同主持了两国副外长级政治磋商。

在政治磋商中，黎氏秋姮副部长与里士满国务秘书一致同意，双方今后将紧密配合，推动高层代表团互访；有效发挥高等教育领域“行业战略伙伴”框架及两国外交部间政治磋商机制的作用，旨在协调并督促各项协议的执行，化解困难，推动各具体领域的合作。

双方强调将继续合作，并在联合国机构及其他国际组织中支持彼此参加竞选；同时，双方致力于成为彼此加强与欧盟及东盟合作的“门户”。

双方高度评价并一致认为需有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），推动各自优势产品（特别是农水产品）进入欧盟及东盟市场，从而进一步提升双边贸易水平并确保两国贸易平衡。

爱尔兰外交贸易部国务部长尼尔·里士满高度评价两国有效落实《关于粮食食品系统转型合作的谅解备忘录》（2024年10月签署）；对越南向爱尔兰牛肉开放市场表示欢迎。双方一致同意继续加强在政策制定、农业粮食食品链管理系统等方面的经验分享协作，推动两国农业企业加强对接与合作。

黎氏秋姮副部长建议爱方尽早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），并推动欧盟其余成员国尽快批准该协定，为双方企业互相投资各项目提供便利与高效保障。黎氏秋姮希望爱尔兰承认越南在防治“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕鱼活动方面所做出的努力，并支持欧盟委员会（EC）尽快解除对越南出口海产品的IUU“黄牌”警告。

双方高度评价两国在文化、旅游及民间交流等领域中的合作，特别是近期造访越南的爱尔兰游客人数大幅增长。双方一致同意鼓励各自旅游企业参加在对方国家举办的旅游博览会，以加大宣传力度并有效挖掘合作潜力等。

值此机会，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。（完）

越通社
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