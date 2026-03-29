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范明政总理：清化省宜山石化炼油厂须实现供应渠道多样化，保障能源安全

3月29日上午，在清化省工作访问期间，越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行了工作会议，了解生产情况，旨在为当前背景下保障国家能源安全做出贡献。工贸部部长黎孟雄及中央各部委、清化省领导陪同参加。

越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行工作会议。图自越通社
越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行工作会议。图自越通社

越通社清化省——3月29日上午，在清化省工作访问期间，越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行了工作会议，了解生产情况，旨在为当前背景下保障国家能源安全做出贡献。工贸部代理部长黎孟雄及中央各部委、清化省领导陪同参加。

宜山石化炼油厂总经理冈田和夫（Kazuhaka Yamato）向政府总理报告称，面对影响能源安全的国际局势变动，该厂已实施投入供应渠道多样化，确保拥有充足的原油储备用于生产运行。与此同时，工厂已暂停生产石化产品，集中力量生产汽柴油，以确保稳定供应越南全市场 40% 的燃油需求。

冈田和夫建议政府和政府总理支持通过外交渠道协调，以确保工厂拥有充足的资金进口原油，服务于生产运行及市场燃油供应；同时提请政府支持减免生产投入原材料税费，以缓解工厂面临的困难。

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越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行工作会议。图自越通社

政府总理范明政指出，连日来，政府及政府总理已与多国领导人举行多次会晤、会谈、通话并致函，旨在保障越南能源安全，其中包括为宜山石化炼油厂供应原油。政府总理要求，在当前形势下，宜山石化炼油厂必须实现原油供应渠道多样化，不依赖于固定来源；因为工厂原油供应的多样化不仅是单纯的经济问题，更是涉及主权、安全及人道主义的问题。

政府总理承诺，越南政府及各部委、行业将继续与各国积极开展工作，增加生产所需的原油供应。政府总理同时建议宜山石化炼油厂，特别是投资者和银行，继续推进供应结构重组、财务重组及产品结构重组，以提升工厂运营效率；并本着“利益和谐、困难与风险共担”的精神，为保障越南能源安全做出贡献。

此前，政府总理及工作组实地考察了拟建的百万吨级原油储备库选址。该项目占地 60 公顷，位于清化省海平坊，紧邻宜山石化炼油厂。（完）

越通社
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