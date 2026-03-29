☕️越通社新闻下午茶（2026.3.29）

越南政府总理范明政出席2026年清化省投资促进会议。图自越通社

越通社河内——·3月29日上午，出席2026年清化省投资促进会议时，越南政府总理范明政发表讲话强调，政府始终与各地方及企业同行并予以支持；企业的成功就是国家的成功，政府将企业的困难与挑战视为自身的困难与挑战，并共同配合解决。全文



·3月29日上午，在清化省工作访问期间，越南政府总理范明政与宜山石化炼油厂领导举行了工作会议，了解生产情况，旨在为当前背景下保障国家能源安全做出贡献。工贸部代理部长黎孟雄及中央各部委、清化省领导陪同参加。全文



·3月29日上午，正在清化省出席2026年清化省投资促进会议的越南政府总理会见了日本驻越南大使伊藤直树（Ito Naoki）。全文



·在对美国进行工作访问期间，当地时间3月27日，越南政府常务副总理阮和平在旧金山市出席越美金融与技术座谈会并发表讲话。其间，他分别会见了俄勒冈州代表团、加利福尼亚州财政部长，并与多家有意赴越投资的企业举行工作会谈。全文



·在越南政府总理范明政于3月22日至25日对俄罗斯联邦进行正式访问后，双方有望开辟新的贸易路线。其中包括：从俄罗斯经蒙古国、中国抵达越南的亚欧跨境铁路，以及从俄罗斯经哈萨克斯坦、中国抵达越南的铁路干线。



油轮停泊在霍尔木兹海峡（Hormuz）格什姆岛（Qeshm）近海区域。图自越通社

·越南内河航道管理局表示，目前共有19艘越南企业所属船舶在中东地区运营，其中挂越南旗船舶4艘，挂外国旗船舶15艘。为确保在中东地区运营的船舶安全通行，越南内河航道管理局建议建设部请求越南外交部与伊朗外交部进行交涉，请求伊方予以关注，并为越南船舶提供便利与支持。全文



·越南外交部副部长黎氏秋姮与爱尔兰外交部国务部长尼尔·里士满在都柏林26日共同主持了两国副外长级政治磋商。全文



·在由财政部副部长阮德心率领的越南财政部代表团对丹麦进行工作访问期间，越南驻丹麦大使馆近日同越南财政部及 FPT Nordics 公司共同举办了以“促进对越高质量投资”为主题的企业对话会。



·据越南国家电力系统调度与电力市场运营公司的消息，从3月28日20时30分之21时30分，在2026年“地球一小时”活动中，越南全国共节电46.3万千瓦时。



·自1946年3月27日胡志明主席在《救国报》上发表《号召全民锻炼身体》以来，越南革命体育事业已走过80年辉煌历程。从最初的强身健体号召到如今走向世界巅峰，体育已成为越南提升内生动力、建设繁荣国家的重要源泉。全文



·3月28日晚，主题为“从丛林到深海”的2026年嘉莱省国家旅游年正式拉开序幕。全文



·近期旅游市场发生了许多值得关注的变动，充分反映了国内外游客需求的转变。在成本上升的背景下，近郊游、自助游及本土体验等趋势日益占据主导地位。全文



·越南将首次以独立艺术项目及专属展位空间参加预计于今年5月在意大利举行的2026年第61届威尼斯国际艺术双年展（Venice Art Biennale）。全文



2026年河粉节上的一个展位。图自越通社

· “南定河粉民间知识”已被列为国家级非物质文化遗产。保护并弘扬文化价值、提升越南河粉品牌形象，不仅是传承传统美食，更是守护一项活态文化遗产，将其转化为经济与旅游可持续发展的动力。全文



·据通讯社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日就燃油价格危机处理中的不足向公众致歉，并承认其对冲突局势的判断错误。全文（完）