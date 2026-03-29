国际

泰国总理就燃料危机管理不当向民众致歉

泰国总理就燃料危机管理不当向民众致歉

泰国一个加油站。图自越通社
泰国一个加油站。图自越通社

越通社河内——据通讯社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日就燃油价格危机处理中的不足向公众致歉，并承认其对冲突局势的判断错误。

在以“会见媒体——全球危机一个月：泰国在变化世界中的应对计划”为主题的活动上，阿努廷总理谈到了全球能源形势。他指出，自中东冲突爆发以来，目前各国均已呼吁民众节约能源。这迫使全球必须适应可能长期持续的局面。阿努廷表示，他必须就油价管理引发的混乱向公众道歉。在最初的15天里，泰国政府决定稳定油价，旨在避免增加民众负担，并为民众提供调整时间。

阿努廷总理承认，在冲突爆发初期，初步评估显示冲突不会长期化，但局势已发生变化且难以迅速结束。因此，政府需要根据每日形势演变调整管理方法。重点将采取适当措施，最大限度减少对民众的影响，特别是低收入者、农民、运输从业者、渔民及各工业行业等弱势群体，旨在最大限度管控民众的生活成本。

关于选举后组建政府事宜，阿努廷表示，内阁成员名单将于下周呈报国王任命。在向国会宣读施政报告后，政府将加快实施“各付一半+”（Khon La Khrueng Plus）援助计划，以帮助缓解对民众的影响。（完）

越通社
#阿努廷致歉 #泰国油价危机 #能源管理政策 #泰国中东冲突应对 泰国新内阁 泰国
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

泰国自豪党领袖阿努廷·查恩维拉库尔（前排左二）在曼谷举行的新闻发布会上，公布了泰国国会选举的初步计票结果。图自新华社/越通社

泰国将于3月19日举行总理选举

越通社驻曼谷记者报道，泰国新任下议院议长索蓬·萨兰（Sophon Saram）16日表示，根据国会议会议程，3月19日将对总理人选进行表决，以在传统宋干节前组建一个能够完全授权的政府。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣。图自越通社

中东冲突：马来西亚、泰国严肃财经纪律

3月11日，马来西亚政府决定维持国内汽油价格不变，采取初步的全国性节约开支措施，同时继续密切关注中东冲突的演变，以便及时采取补充措施，维持国家经济稳定。

更多

泰国曼谷的一个加油站。AFP/越通社

东盟需加强能源安全与可持续性转型

在世界面临中东能源冲击以及气候变化影响日益严重的背景下，东盟正面临重新评估自身角色、政策导向并及时提出危机应对方案的巨大压力，旨在当今零碎与分裂的全球秩序中维持重要地位。

澜湄合作首次领导人会议十周年招待会。图自越通社

澜湄合作：十年印记与期待新的“黄金十年”

越通社驻北京记者报道，经过十年的形成与发展，澜沧江—湄公河合作机制（LMC）正日益成为亚洲最具活力的次区域合作模式之一，其在经济、安全和民间交流等方面取得了显著进展。

第27届东盟与中日韩（10+3）峰会现场。图自越通社

加强东盟与中日韩合作 提升金融韧性

3月23日，菲律宾财政部（DOF）表示，该国正实施各项具体措施，旨在增强金融韧性并深化东盟与中日韩（ASEAN+3）的合作。菲律宾目前担任 2026 年东盟轮值主席国。

中东冲突对农业，特别是肥料供应产生巨大影响。图自互联网

菲律宾寻求从中国进口化肥

随着中东冲突导致化肥供应收紧，菲律宾政府正考虑加强从中国进口化肥，尤其是依赖燃料生产的化肥产品。

菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）。图自共同社/越通社

菲律宾竞选联合国安理会非常任理事国席位

越通社驻东南亚记者报道，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）认为，菲律宾与联合国之间长期且稳固的合作关系，将成为马尼拉竞选联合国安理会非常任理事国席位的重要优势。

附图 图自越通社

柬埔寨继续加强对燃油经营活动的监管

3月9日，柬埔寨商业部在该国燃油市场因受中东地区冲突的影响而出现较大波动的背景下发布指导文件，要求加强对全国各燃油经销商和加油站燃料销售活动的监管。

泰国公布“10+战略”以减轻中东冲突影响。图自越通社

泰国公布“10+战略”以减轻中东冲突影响

3月8日，泰国看守总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所属的泰自豪党（Bhumjaithai）高级成员公布了“10+ 战略”。该战略包含一系列措施，旨在帮助国家克服因全球冲突、特别是日益升级的中东冲突所带来的不稳定因素。

柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

推动东盟经济增长与一体化进程

在全球经济充满波动的背景下，东盟正崛起为世界充满韧性的增长中心，其中柬埔寨也正经历着深刻的转型。在此背景下，2026年柬埔寨-东盟商务峰会于3月3日至4日在首都金边举行。本次峰会以“转型中的东盟：创新、一体化与工业发展”为主题，旨在推动柬埔寨乃至整个东盟地区的经济增长、加强区域一体化并实现可持续发展。

新加坡人力部部长陈诗龙。图自kuanyewism.com

新加坡提高职员退休年龄与再雇佣年龄

越通社驻新加坡记者报道，新加坡人力部部长陈诗龙（Tan See Leng）3月3日表示，自今年7月1日起，该国将职员的退休年龄上调至64岁，再雇佣年龄同步上调至69岁。