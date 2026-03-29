泰国总理就燃料危机管理不当向民众致歉

越通社河内——据通讯社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日就燃油价格危机处理中的不足向公众致歉，并承认其对冲突局势的判断错误。



在以“会见媒体——全球危机一个月：泰国在变化世界中的应对计划”为主题的活动上，阿努廷总理谈到了全球能源形势。他指出，自中东冲突爆发以来，目前各国均已呼吁民众节约能源。这迫使全球必须适应可能长期持续的局面。阿努廷表示，他必须就油价管理引发的混乱向公众道歉。在最初的15天里，泰国政府决定稳定油价，旨在避免增加民众负担，并为民众提供调整时间。



阿努廷总理承认，在冲突爆发初期，初步评估显示冲突不会长期化，但局势已发生变化且难以迅速结束。因此，政府需要根据每日形势演变调整管理方法。重点将采取适当措施，最大限度减少对民众的影响，特别是低收入者、农民、运输从业者、渔民及各工业行业等弱势群体，旨在最大限度管控民众的生活成本。



关于选举后组建政府事宜，阿努廷表示，内阁成员名单将于下周呈报国王任命。在向国会宣读施政报告后，政府将加快实施“各付一半+”（Khon La Khrueng Plus）援助计划，以帮助缓解对民众的影响。（完）

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