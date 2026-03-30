柬埔寨国会通过《反电信网络诈骗法》草案

越通社河内——3月30日，柬埔寨国会以112票全票通过《反电信网络诈骗法》草案，其中规定，电信网络诈骗头目最高可判处30年至终身监禁。



具体，电信网络诈骗头目若导致受害者死亡将面临15至30年监禁或无期徒刑。诈骗中心头目将面临5至10年监禁及最高10亿瑞尔（约25万美元）的罚款。如果诈骗行动涉及暴力、酷刑、非法拘禁、人口贩运或强迫劳动，刑期将提高至10至20年，并可处以最高20亿瑞尔（约为50万美元）的罚款。



与此同时，实施网络诈骗者将被判处2至5年监禁及5亿瑞尔（12.5万美元）。



柬埔寨副首相兼司法部大臣高乐（Koeut Rith）表示，柬埔寨是犯罪分子用作网络诈骗活动基地的国家之一。此类犯罪不仅严重影响公共安全秩序，还严重损害柬埔寨在国际舞台上的声誉和形象。高乐强调，新法律将提高打击网络诈骗、维护安全秩序及促进国际合作的效率。



根据规定，该法案需经参议院最终审议，其后提交给诺罗敦·西哈莫尼国王颁布。



据统计，2月份，柬埔寨已驱逐超过3多万名涉嫌参与网络犯罪的外国公民，同时，自2025年6月加强反诈骗行动实施以来，已有超21万名外籍人员自行离境。（完）

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