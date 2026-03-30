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能源安全：越南国家石油与天然气集团的节能之道

在《至2030年发展战略及2050年愿景》草案中，越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）设定了3-5%的节能目标。高效利用能源被确定为减少二氧化碳排放、提高运营效率、改善生产经营利润的重要举措。

金瓯化肥厂还改进热交换系统。图自金瓯化肥厂
金瓯化肥厂还改进热交换系统。图自金瓯化肥厂

越通社河内——在《至2030年发展战略及2050年愿景》草案中，越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）设定了3-5%的节能目标。高效利用能源被确定为减少二氧化碳排放、提高运营效率、改善生产经营利润的重要举措。

在越南国家石油与天然气集团旗下成员平山炼油石化股份公司，已实施多项技术措施以优化榕桔炼油厂的运营成本。值得注意的是，轻循环油加氢处理车间的"最佳操作窗口"方案，通过减少氢气、蒸汽、电力、燃料气和除盐水的消耗，这些要素占生产成本的60-70%，帮助节省了近70亿越盾的运营成本。每次车间停工，辅助能源消耗可减少近90%，同时减少温室气体排放。

平山炼油石化股份公司负责办公室副主任裴春阳表示，该公司设定了减少约5-7%的交通工具燃料消耗、减少办公室和住宅区3-5%的电费，并通过运营管控和提高节约意识，节约约5%的水费。

作为越南国家石油与天然气集团旗下成员之一，金瓯化肥厂也采用多项利用废气和余热的措施，以节约能源和减少排放。由于主要原料是天然气，节能尤为重要。该厂利用余热进行加热，同时回收尿素车间废气作为初级锅炉燃料。该方案每年帮助节省约73亿越盾，并减少约3384吨二氧化碳排放。

金瓯化肥厂还改进热交换系统，利用余热，帮助减少约3.85吨/小时的低压蒸汽消耗。此外，通过安装热交换系统降低供应尿素车间的氨气温度，提高了氨吸收效率。得益于这些措施，金瓯化肥厂目前超设计产能19%以上，而能耗水平较初期下降约10%。

在金瓯天然气公司，多项举措被实施以优化能源利用和减少温室气体排放。突出的是在金瓯天然气处理厂回收废气余热的方案。同时，自2025年起，按照自发自用模式投运的1兆瓦屋顶太阳能光伏系统，有助于节约电力并减少对电网的依赖。此外，为大型压缩机和泵安装变频器、使用节能设备以及优化操作流程，都有助于每年显著减少二氧化碳排放，朝向越南2050年实现净零排放的目标迈进。（完）

附图。图自越通社

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