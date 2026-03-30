能源安全：越南国家石油与天然气集团的节能之道

越通社河内——在《至2030年发展战略及2050年愿景》草案中，越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）设定了3-5%的节能目标。高效利用能源被确定为减少二氧化碳排放、提高运营效率、改善生产经营利润的重要举措。
在越南国家石油与天然气集团旗下成员平山炼油石化股份公司，已实施多项技术措施以优化榕桔炼油厂的运营成本。值得注意的是，轻循环油加氢处理车间的"最佳操作窗口"方案，通过减少氢气、蒸汽、电力、燃料气和除盐水的消耗，这些要素占生产成本的60-70%，帮助节省了近70亿越盾的运营成本。每次车间停工，辅助能源消耗可减少近90%，同时减少温室气体排放。
平山炼油石化股份公司负责办公室副主任裴春阳表示，该公司设定了减少约5-7%的交通工具燃料消耗、减少办公室和住宅区3-5%的电费，并通过运营管控和提高节约意识，节约约5%的水费。
作为越南国家石油与天然气集团旗下成员之一，金瓯化肥厂也采用多项利用废气和余热的措施，以节约能源和减少排放。由于主要原料是天然气，节能尤为重要。该厂利用余热进行加热，同时回收尿素车间废气作为初级锅炉燃料。该方案每年帮助节省约73亿越盾，并减少约3384吨二氧化碳排放。
金瓯化肥厂还改进热交换系统，利用余热，帮助减少约3.85吨/小时的低压蒸汽消耗。此外，通过安装热交换系统降低供应尿素车间的氨气温度，提高了氨吸收效率。得益于这些措施，金瓯化肥厂目前超设计产能19%以上，而能耗水平较初期下降约10%。
在金瓯天然气公司，多项举措被实施以优化能源利用和减少温室气体排放。突出的是在金瓯天然气处理厂回收废气余热的方案。同时，自2025年起，按照自发自用模式投运的1兆瓦屋顶太阳能光伏系统，有助于节约电力并减少对电网的依赖。此外，为大型压缩机和泵安装变频器、使用节能设备以及优化操作流程，都有助于每年显著减少二氧化碳排放，朝向越南2050年实现净零排放的目标迈进。（完）
能源安全：从日本能源战略看对越南的政策启示
在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。