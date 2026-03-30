能源安全：新加坡破解供应短缺难题的“3S”教训

越通社河内——作为资源匮乏的小岛国，新加坡始终致力于构建主动、智能且可持续的能源安全战略。在全球局势剧烈动荡，特别是中东冲突持续近一个月之久的背景下，这一战略的优势愈发凸显。越通社驻新加坡记者就新加坡能源战略及其对越南的可借鉴经验，采访了李光耀公共政策学院的武明姜教授。

据武明姜教授介绍，新加坡在过去一个月内实施的短期与中期措施聚焦于三个要点：一是通过补贴方式支持弱势群体，但不对市场价格进行补贴；二是为贫困人群提供生活费用补助；三是借此契机进一步推动绿色政策与节能措施的实施。



在评估新加坡能源安全的长期政策时，武明姜教授指出，这个岛国之所以拥有强大的抗风险能力，源于其能源种类与供应渠道的多样化（涵盖美国、澳大利亚及东盟国家）。他认为，面对动荡不安的世界，必须通过多样化手段主动保障能源安全，不仅包括化石燃料或生物燃料，还应涵盖各类再生能源。



这位李光耀公共政策学院的教授认为，具体的政策或措施虽无法简单照搬，但新加坡在“上游”层面的管理原则具有跨越时代的价值，对当前局势至关重要。



武明姜教授将新加坡的管理原则总结为“3S”。第一个“S”代表“Survival”（生存）： 新加坡始终秉持危机意识，认为世界瞬息万变，若无未雨绸缪的预案，必将遭受重创。这种意识引导狮城以主动姿态应对各种波动与危机。第二个“S”代表“Strategy”（战略），即把握机遇，通过系统性规划让自己变得更强大。第三个“S”代表“Synergy”（共振），即整合各方资源，形成合力。



基于这一管理原则，武明姜教授建议越南借鉴新加坡的相关政策，如支持能源巨头在宜山、头顿或海防等区域进行大规模投资。他认为，世界能源巨头的入驻不仅能带动经济增长，还能确保能源安全并提升国家竞争力。



然而，为了与全球大趋势实现“共振”，越南需最大限度地开发可再生能源。这不仅是为了实现“2050年净零排放”的目标，也是一种价值极高且成本更低的资源。因此，越南应对此类项目给予特殊优惠，特别是发挥其在水电和再生能源领域的强大潜力。



此外，武明姜教授强调，新加坡的一个核心经验是提高节能意识。通过对各项目和企业每单位能耗效率进行审计，有助于削减低效项目并推动基层单位的改进。（完）