2026年“地球一小时”:越南全国共节电46.3万千瓦时

越通社河内——据越南国家电力系统调度与电力市场运营公司的消息，从3月28日20时30分之21时30分，在2026年“地球一小时”活动中，越南全国共节电46.3万千瓦时。



这一结果再次证明了“地球一小时”各项活动在越南的广泛传播。活动不仅具有象征性意义，而且已经逐步渗入社会，促进人们将认知转化为具体行动。经过多次举办，活动有助于培养节约、高效使用能源的习惯；同时提高了人们保护环境和应对气候变化的意识。



越南工贸部积极响应此项运动，呼吁各部委、行业及地方同步实施节约、高效利用能源的方案。政府鼓励企业界开展技术创新，提高生产效率，并将能源管理视为增强竞争力的关键要素。同时，每个个人也可以通过日常生活中的切实行动做出贡献，从而产生广泛的溢出效应，助力保障国家能源安全并推动可持续绿色转型。



德国驻越南大使馆经济与气候外交参赞迈克尔·克拉茨（Michael Kratz）表示，“地球一小时”活动有助于增强公众意识，并传递出应对气候变化的清晰信号。他指出，越南在能源领域已做出诸多努力，但在电力生产方面仍显著依赖煤炭，造成了环境压力。通过“国际气候倡议”（IKI）等合作机制，双方正制定路线图，支持越南实现到2050年能源行业减排脱碳的目标。



2026年，通过“推动越南能源行业转型”（TEV）项目，德方承诺将继续与越南工贸部及越南电力集团（EVN）合作，推进智能电网现代化进程，旨在确保可再生能源电力的稳定运行，并维持电力供应，特别是在夏季高峰用电阶段。（完）

越通社