经济

美国企业有意扩大对越金融科技领域投资

在对美国进行工作访问期间，当地时间3月27日，越南政府常务副总理阮和平在旧金山市出席越美金融与技术座谈会并发表讲话。其间，他分别会见了俄勒冈州代表团、加利福尼亚州财政部长，并与多家有意赴越投资的企业举行工作会谈。

越南政府常务副总理阮和平在旧金山市出席越美金融与技术座谈会。图自越通社
越南政府常务副总理阮和平在旧金山市出席越美金融与技术座谈会。图自越通社

越通社河内——在对美国进行工作访问期间，当地时间3月27日，越南政府常务副总理阮和平在旧金山市出席越美金融与技术座谈会并发表讲话。其间，他分别会见了俄勒冈州代表团、加利福尼亚州财政部长，并与多家有意赴越投资的企业举行工作会谈。

据越通社驻美国记者报道，此次座谈会以“技术与全球金融的未来”为主题，吸引了50多家美国企业参加，涵盖数字金融、区块链、人工智能（AI）、加密货币、创业生态系统开发、生物技术及数据基础设施等领域。

阮和平在座谈会上发表讲话时，分享了越南在新发展纪元的战略方向，其中包括建设现代、透明且与全球金融体系深度接轨的国际金融中心。其中，胡志明市拥有传统资本市场的优势，而岘港市则侧重于金融科技（Fintech）、数字资产及创新创业。他强调，越南国际金融中心拥有便利的营商投资环境，适用超常规的优惠政策，并在体制上实现突破，确保透明度并保护外国投资者的合法权益。

据与会代表评价，越南正处于从潜力转化为现实的重要转型期，这一突破性增长阶段类似于中国、韩国等国此前的跨越式发展。越南在组织结构改革、完善体制及推动创新方面的强力举措，被国际投资者视为积极信号。企业界认为，越南最大的优势在于拥有高素质、具备业务技能、技术思维和创业精神的人力资源。

许多代表建议通过建立突破性的法律框架，如承认“人工智能经济实体”（AI Agents）和建立政策测试“沙盒”（Sandbox），在开发金融科技、区块链和数字资产方面开展具体合作。与会代表还强调了开发创新生态系统和吸引国际高素质人才的重要性，并提到了“弹出式城市”（Pop-up City）等先锋模式，以汇聚全球最新的技术创意与资本流。

* 在会见由马里奥·米克（Mark Meek）参议员率领的俄勒冈州代表团时，阮和平分享了此次出访的两个主要目标：一是推动双边关系，切实有效落实双方所达成的协议；二是向美国金融集团和企业通报并邀请其参与投资越南新成立的国际金融中心。

俄勒冈州代表团表示，越南对技术和数字基础设施的需求正是该州的强项，并提出多项合作建议。关于高科技与半导体及技术工程师培训领域，俄勒冈州代表表示，愿与越南同行，共同实现到2030年培养5万名工程师的目标。双方还一致同意将越南的创新生态系统与俄勒冈州的“硅林”相对接。在农业、食品及港口基础设施互联互通方面，代表团提出了促进俄勒冈州优势产品出口的方案；并致力于建立直连波特兰港的多式联运航线，同时推动清洁能源转型。

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阮和平副总理与马里奥·米克参议员合影。图自越通社

阮和平副总理与加利福尼亚州财政部长马世云（Fiona Ma）的会晤中，马世云介绍了加州在技术生态系统、金融、绿色能源及基础设施方面的规模与优势，表示加州始终持开放态度并愿开展国际合作。

加州代表团建议双方重点在经贸、教育、绿色能源及人文交流等领域开展合作。在技术与农业领域，加州方面建议设立“农业旅游”（Agro-tourism）模式，并提议在管理中应用人工智能以优化流程。

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阮和平副总理与加利福尼亚州财政部长马世云亲切握手。图自越通社

在阮和平与企业代表进行座谈时，OKX公司总裁方宏（Hong Fang）介绍该公司是活跃于多个主要经济体的数字金融技术平台。OKX高度评价越南政府在政策对话及吸收国际经验方面的开放态度，希望成为越南金融科技生态系统的一部分，并承诺将国际合规标准引入越南，使越南国际金融中心成为安全、透明的投资目的地。

Blue Evolution公司创始人兼首席执行官博·佩里（Beau Perry）介绍了公司的优势领域，覆盖可再生农业、水产养殖和可持续发展。他表达了与越南在可持续农业，特别是海藻价值链开发方面开展合作的愿望。

阮和平高度评价各企业的合作设想；强调这些领域均符合越南的发展需求，并欢迎各企业赴越投资，特别是入驻越南国际金融中心。

3月27日下午，阮和平访问了越南驻旧金山总领事馆。3月28日，他离开旧金山，圆满结束访美行程。此次访问进一步深化了越美致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系，并为美国企业对越南国际金融中心开辟了许多新机遇。（完）

越通社
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