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芽贞水坝（庆和省美山乡）由占族人自约12世纪修建，用于蓄水灌溉，至今仍发挥效用，被视为一项奇迹。图自越通社
芽贞水坝（庆和省美山乡）由占族人自约12世纪修建，用于蓄水灌溉，至今仍发挥效用，被视为一项奇迹。图自越通社
芽贞水坝建在番郎河（营河）上（庆和省美山乡），体现了古代占族人独特的“引水入田”思维。图自越通社
芽贞水坝建在番郎河（营河）上（庆和省美山乡），体现了古代占族人独特的“引水入田”思维。图自越通社
巨大的石块被牢固地堆砌成芽贞水坝的坝体（庆和省美山乡），全长336米，高5.3米，起到调节水流、提供灌溉水源的作用。图自越通社
巨大的石块被牢固地堆砌成芽贞水坝的坝体（庆和省美山乡），全长336米，高5.3米，起到调节水流、提供灌溉水源的作用。图自越通社
芽贞水坝（庆和省美山乡）修建在水流稳定的位置，以增强抗洪能力，印证了古代占族人的水利经验。图自越通社
芽贞水坝（庆和省美山乡）修建在水流稳定的位置，以增强抗洪能力，印证了古代占族人的水利经验。图自越通社
从芽贞水坝引出的渠道系统向番郎河两岸延伸，并继续分叉，为数千公顷农田提供水源。图自越通社
从芽贞水坝引出的渠道系统向番郎河两岸延伸，并继续分叉，为数千公顷农田提供水源。图自越通社
从芽贞水坝引来的水源用于灌溉，助力庆和省都荣乡的玉米田绿意盎然。图自越通社
从芽贞水坝引来的水源用于灌溉，助力庆和省都荣乡的玉米田绿意盎然。图自越通社
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芽贞水坝——庆和省占族人独具特色的水利工程

位于庆和省美山乡的芽贞水坝建在番郎河（营河）上，是约自12世纪由占族人修建的典型“引水入田”工程。历经数百年，该水坝至今仍发挥着灌溉作用，被视为一项奇迹。

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