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慧静乡是海防市胡萝卜种植面积最大的地方之一，2025—2026年种植面积为495公顷，平均产量约504公担/公顷。图自越通社
在海防市慧静乡大规模集中产区收获供应出口市场的胡萝卜。图自越通社
慧静乡是海防市胡萝卜种植面积最大的地方之一，2025—2026年种植面积为495公顷，平均产量约504公担/公顷。图自越通社
在海防市慧静乡大规模集中产区收获供应出口市场的胡萝卜。图自越通社
在海防市慧静乡大规模集中产区收获供应出口市场的胡萝卜。图自越通社
在海防市慧静乡大规模集中产区收获供应出口市场的胡萝卜。图自越通社
在海防市慧静乡一家设施内对出口市场的胡萝卜产品进行分类、包装。图自越通社
在海防市慧静乡一家设施内对出口市场的胡萝卜产品进行分类、包装。图自越通社
第57号决议：推动大规模主粮作物生产
第57号决议推动种植业向绿色、循环农业转型，与价值链及生产—销售链条相结合，形成以地方主粮作物为主的大规模、专业化集中产区。
2026年03月29日星期日 09:00
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