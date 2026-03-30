建设数据资源 推动越南绿色可持续农业发展

越通社河内——越南现代农业正面临因技术应用带来的重大转折。其中，田地、土壤、水源、作物等是传统要素，而数据基础设施、软件等则被视为一种“无形肥料”，助力农业迈入新阶段。



过去，越南农业主要沿用小农化方向发展，多依赖经验和传统耕作方式，导致品质下降、农产品被低估，出口面临困难。据越南邮政电信集团旗下IT公司总经理范辉煌介绍，要从粗加工出口转向高价值产品，需要建设足够强大的数据平台，如种植区数据、生产流程数据和市场数据。这是构建溯源系统、信息透明化、提升消费者信任的基础。



越南EU BID股份公司总经理阮氏青花认为，当扩大面积和产量时，应用数字技术是实现有效管理的必然要求，其中数据在提升农产品价值方面发挥着关键作用，尤其是深加工和有机产品。



从实施实践来看，越南许多地方确定农业仍是今后几年经济的重要支柱。老街省农业与环境厅副厅长阮泰平表示，在2026-2030年，该省注重在整个生产链中应用数字化转型，以提高管理效率、提升产品价值、支持农林可持续发展。其中，建设和标准化农业数据库被确定为核心任务。



为使数字解决方案更加贴近实际情况，实施工作需分阶段推进。首先，在种植区，应从手工记录逐步转向电子系统，帮助农民熟悉相关技术。同时，可应用病虫害监测和天气预警等解决方案，支持灌溉管理及农药残留控制，确保从源头上保障产品质量。



高科技农业和清洁农业生产正成为许多农民的选择趋势。图自越通社

在加工阶段，数字技术有助于实现整个生产流程的数字化，按照市场需求特别是国际市场需求，控制定量、成分和技术标准。到市场阶段，利用电商平台和社交网络可更有效地支持产品推广和品牌建设。



越南科技企业在搭建数字平台、开发共享数据系统以及部署物联网解决方案方面发挥着重要作用，从而连接管理机构、企业到农民等价值链中各环节。



此外，国家、企业和农民之间的联动被视为确保数字化转型有效推进的关键因素。国家发挥引导作用，完善法律框架，企业引领市场，而农民则是数据的直接生产主体。当经济效益与数据透明度挂钩时，农民将更加主动地应用相关技术。



越南农业正迎来通过技术应用、种植区数字化转型实现强劲转型的机遇。在这一进程中，建设符合标准的农业数据资源、实现清晰溯源，将有助于越南农产品实现绿色、可持续发展。（完）



