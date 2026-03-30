经济

能源安全：榕橘炼油厂一季度超负荷运行

2026年第一季度，榕橘炼油厂实现超负荷安全稳定运行，平均产能利用率达123.5%，为保障国家能源安全作出积极贡献。

榕橘炼油厂超负荷运行，以120%产能保障国内市场供应 图自越通社
榕橘炼油厂超负荷运行，以120%产能保障国内市场供应 图自越通社

越通社河内——2026年第一季度，榕橘炼油厂实现超负荷安全稳定运行，平均产能利用率达123.5%，为保障国家能源安全作出积极贡献。

该厂运营方——平山炼化股份公司（BSR）在报告期内共生产各类产品203万吨，完成管理计划的105%；销售量达202万吨，完成113%。得益于高负荷运行，公司营业收入、税前及税后利润、上缴国家财政等主要财务指标均超额完成计划。

面对中东局势带来的能源市场波动，BSR同步采取多项应对措施。公司总经理阮越胜表示，企业充分准备原油及原料油，确保炼油装置在最优工况下运行；同时制定多种运行方案，使炼油厂保持123.5%的高负荷水平。

为提升汽油供应能力，BSR加强产业链协作，在富美凝析油加工厂开展委托加工，并采购乙醇、重整油及添加剂等高辛烷值组分进行调和，最大限度提高汽油产量。在市场供应紧张时期，该项措施有效增加了约3.85万立方米的汽油供应。

与此同时，榕橘生物燃料厂已投产并向市场供应乙醇，用于E5RON92和E10RON95汽油的调配。相关储罐及系统改造基本完成，为E10汽油的生产做好技术准备。

在原料保障方面，BSR已为5月和6月储备约230万桶越南原油，并持续采购中间原料及高辛烷值组分，以提高高标号汽油产能。企业还计划额外采购约8000吨乙醇用于生物汽油调配。在进口原油方面，BSR正与俄罗斯合作伙伴洽谈采购ESPO、Sokol和Novy Port等品种原油，并积极拓展来自非洲、美洲和东南亚的供应渠道。


展望第二季度，BSR计划继续以约123%的负荷稳定运行榕橘炼油厂，预计产量超过200万吨。全年目标产量为830万吨，有望创下投产以来新纪录。

在市场调控方面，BSR已调整销售政策，延长付款周期、下调航空燃油税费等，助力稳定市场油价。为提升储运能力，企业正加快建设第三套槽车装车系统，并推进第九个原油储罐建设，预计2026年5月投入使用。

通过灵活应对市场变化、强化供应链保障及提升产能效率，BSR不仅确保生产经营稳定运行，也为维护国家能源安全提供了有力支撑。（完）

越通社
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