汇丰银行为GELEX基础设施公司提供2亿美元贷款

越通社河内——3月30日，汇丰银行（越南）宣布已完成为 GELEX 基础设施股份公司（GELEX Infrastructure）提供的一笔总额为2亿美元、期限为5年的银团贷款。在该交易中，汇丰银行担任牵头安排行。



GELEX 公司是GELEX集团的子公司，专注于基础设施、工业园区、公用事业及能源相关领域的发展。这是该公司首次从海外市场筹集的美元银团贷款，旨在满足其中期投资需求及扩张计划。该交易获得了超过预期规模两倍的超额认购，吸引了19家金融机构参与。



汇丰银行（越南）首席执行官兼企业及金融机构业务总监 蒂姆·埃文斯（Tim Evans） 表示，该交易是在市场环境充满挑战且执行时间有限的背景下完成的。这笔银团贷款吸引了多家金融机构参与，其结构高度契合GELEX公司的中期资金需求。



据汇丰银行称，这一成果反映了贷款方对越南企业及越南市场的关注程度。



在企业方面，GELEX公司董事长黎俊英评估认为，该交易是公司国际融资战略中迈出的重要一步；同时也体现了外国金融机构对该企业的重视。



黎俊英表示，与国际合作伙伴开展大规模交易，是公司扩大全球资源对接能力、以服务长期发展目标导向的一部分。



此次贷款的顺利完成，展示了国内企业与国际资本源之间的对接能力；同时也反映了越南企业日益增加对海外资本市场（尤其是通过银团贷款）的准入，以服务中长期投资需求的趋势。

国际贷款机构在该交易中的参与程度，也部分展示了对越南投资机会的持续关注。全球金融市场在近期受到地缘政治因素的影响，特别是中东地区的局势紧张，导致资金成本和投资者心理出现波动。在此背景下，成功筹集国际资金表明，国内企业获取外资的能力依然得以维持。

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