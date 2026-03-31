经济

2026英国伦敦食品饮料展览会：全球食品饮料行业趋势及越南的机遇

在全球贸易格局加速重构的当下，有些活动早已不再只是商务合作对接平台，更映射出世界在生产与消费方式上的深刻转变。将于2026年3月30日至4月1日举办的2026英国伦敦食品饮料展览会（IFE）正是这样一个空间——食品行业的未来发展趋势正逐渐明朗，并从多个角度得以呈现之地。

越南驻英国商务处代表向国际客户介绍越南企业产品。图自越通社
越南驻英国商务处代表向国际客户介绍越南企业产品。图自越通社

越通社伦敦——在全球贸易格局加速重构的当下，有些活动早已不再只是商务合作对接平台，更映射出世界在生产与消费方式上的深刻转变。将于2026年3月30日至4月1日举办的2026英国伦敦食品饮料展览会（IFE）正是这样一个空间——食品行业的未来发展趋势正逐渐明朗，并从多个角度得以呈现之地。

越南驻英国商务处在2026英国伦敦食品饮料展览会上开设越南展区，旨在通过拓宽地理、提升质量、改变思维、打造特色等渠道走向更广阔舞台。

越南驻英国兼驻爱尔兰商务参赞黎廷伯表示，英国消费者正越来越关注产品来源、生产过程及其对环境和社会的影响。来源透明、健康导向消费以及可持续发展三大突出趋势正逐渐成为市场的共同标准。

乍看之下，英国市场日益严格的要求，可能会让不少越南企业颇有压力。然而，这同样也是重新定位的良机。越南拥有多样的热带农业体系以及丰富的特色产品，本身就具备了市场所寻找的诸多要素：天然原料、地域故事以及实现可持续发展的潜力。

主办单位英国蒙歌玛利展览集团（Montgomery Group）代表指出，“英国市场对越南产品的需求正在不断增长。在英国，许多餐厅专注于越南美食，这已不再是新鲜事。越南产品质量优良。英国食品行业一向需要高品质的产品，而我们也知道，越南生产商属于世界上最优秀行列之一。因此，我们期待在这里看到更多来自越南的产品。”


英国脱欧后，法规、标准和进口程序方面的变化，为越南企业带来了不少挑战。随着英国体系与欧盟体系的差异日益明显，企业必须主动更新信息并加以适应。若企业能够主动适应，加大投资力度，充分利用《越南—英国自由贸易协定》（UKVFTA）带来的优惠，英国市场仍然是越南食品和饮料产品的一个极具潜力的市场。

槟椥进出口股份公司（Betrimex）欧洲市场业务发展总监维万·阳（Vivian Duong）表示，该公司为2026年食品饮料展览会带来了椰浆、椰子汁和抹茶等多种椰子制品，这些都是附加值较高的产品。产品销往80多个国家的槟椥进出口股份公司已为此次参展做好了充分准备。公司注重提升产品质量，以满足国际标准，同时在气候和环境变化背景下，构建稳定的供应链体系，确保产品可追溯性等。( 完)

越通社
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