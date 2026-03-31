经济

越南国家银行要求维持金融体系利率稳定

越南国家银行近日发布通知，要求各信贷机构、外资银行分行及各地区国家银行分行同步实施各项措施，旨在稳定市场利率，助力控制通胀、稳定宏观经济并支持经济增长。

客户在越南外贸股份商业银行（Vietcombank）办理业务。图自越通社
客户在越南外贸股份商业银行（Vietcombank）办理业务。图自越通社

越通社河内——越南国家银行近日发布通知，要求各信贷机构、外资银行分行及各地区国家银行分行同步实施各项措施，旨在稳定市场利率，助力控制通胀、稳定宏观经济并支持经济增长。

据此，越南国家银行要求各信贷机构严格执行行长于2026年1月9日颁布关于2026年银行业重点任务的第01/CT-NHNN号指示。各单位需主动采取稳定利率措施，全面遵守关于存款利率及贷款利率明码标价和适用的各项规定。

值得注意的是，国家银行要求各信贷机构加强利率信息透明化。具体而言，各银行必须继续在官网公开公布各项指标，如平均贷款利率、存贷利差以及各信贷项目和信贷包的利率，以便民众和企业顺利获取资金。

此外，各信贷机构需实现资金来源与资金运用平衡，确保流动性及支付能力，避免引发利率水平大幅波动。信贷资金应重点投放于生产经营领域、优先领域及经济增长动力行业，同时确保系统安全。

对于国家银行各地区分行，监管机构要求其加强对辖内信贷机构的指导，确保其严格执行利率规定，并加大对存贷款利率走势的监测力度。各分行需开展定期或不定期的检查、督查，按职权及时发现并严厉处置违规行为。

越南国家银行表示，将继续密切监测利率市场走势，加强对政府和总理关于存贷款利率各项主张及指示执行情况的检查、督促与监管。

监管机构强调，各信贷机构及各地区国家银行分行需领会并坚决落实既定任务，并对实施结果负责。（完）

越通社
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