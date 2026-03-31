经济

西宁省通过将工业园区发展与物流相结合打造新优势

西宁省凭借规范化、前瞻性的工业区基础设施发展战略，正成为越南南部的投资新亮点。该省不仅是生产项目的承接地，更致力于构建“工业-物流-都市-服务”的一体化发展空间。

西宁省交通基础设施、物流系统不断完善，为增加该省各工业园区的吸引力作出贡献。图自越通社
西宁省交通基础设施、物流系统不断完善，为增加该省各工业园区的吸引力作出贡献。图自越通社

越通社河内——西宁省凭借规范化、前瞻性的工业区基础设施发展战略，正成为越南南部的投资新亮点。该省不仅是生产项目的承接地，更致力于构建“工业-物流-都市-服务”的一体化发展空间。在当前全球生产转移的趋势下，这一举措助力西宁省重塑其在南部经济价值链中的地位。

西宁省的一大突出优势在于充足的工业土地储备。西宁省经济区管理局局长张清廉表示，根据2030年规划，该省拟发展约100个工业区，总面积超3.13万公顷。截至目前，已成立48个工业区，总面积近1.5万公顷；其中，34个工业区已具备招商条件，入驻率达68.67%。

值得关注的是，该省目前仍有约1360公顷已完成征地工作的土地可随时租赁。在胡志明市、平阳省、同奈省等传统中心土地日渐紧缺的背景下，西宁省的这一优势将有力吸引中长期的生产转移浪潮。工业区高入驻率甚至“满员”的状态，充分反映了当地投资环境的实质吸引力。

在扩大土地储备的同时，西宁省正重点建设跨区域战略交通基础设施，连接胡志明市、木排国际口岸及九龙江三角洲。建成后，该系统将大幅缩短运输时间，降低物流成本，提升企业竞争力。

得益于基建完善，招商引资持续向好。截至目前，全省工业区已累计吸引约2600个项目，其中3外资项目近1500个。这些资金不仅为发展注入动力，更推动了当地工业化转型。

西宁省人民委员会副主席黄文山指出，未来当地将以“企业为中心”，大力改善营商环境，深化行政审批改革。同时，促进以绿色、智能、高技术及物流方向发展的工业区。

值得注意的是，该省正转向“选择性招商”，优先发展配套工业及环境友好型项目。符合ESG标准的生态工业区、智慧工业区模式正逐步形成，契合全球可持续发展趋势。

凭着充足的土地储备、完善的生态系统、透明的政策及长期的扩张潜力，西宁省已为承接大规模、高质量的国际项目做好了充分准备。（完）

越通社
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