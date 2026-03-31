越南中部各省市引进大量绿色资本

越通社岘港市——越南中部地区招商引资呈现积极向好态势。其中，岘港引进投资资金同比增长了四倍，继续发挥“火车头”作用；嘉莱省则在国家旅游年框架内举办的投资促进会议上吸引了超过320亿美元投资资金。



年初以来，岘港市继续展现出作为一个充满活力的经济中心的吸引力，其投资环境正朝着更加透明、更加开放的方向不断改善。具体的是，今年第一季度，岘港在吸引投资方面取得了重大突破，国内投资总额约达58.5万亿越盾，同比增长近4倍；外商直接投资（FDI）资金约达3747万美元。这一令人瞩目的增长反映出投资环境的积极转变以及企业对岘港市的信心不断增强。



岘港市不仅关注投资规模的提升，还正主动重塑招商引资战略，朝着突出重点、精准发力并结合新特殊机制的方向推进。该市已发布2026—2030年阶段涵盖13个优先领域、超过200个项目的招商引资清单，重点聚焦高新技术、国际金融、物流以及智慧城市等战略性产业。同时，国会关于特殊机制、自由贸易区及国际金融中心相关决议落地实施后也为吸引高质量资本流入开辟了广阔空间。



值得关注的是，在全球资本流动格局加速调整的背景下，岘港早已顺应这一趋势，并将其定位为“绿色资本与数字金融的新汇聚地”。在近期举行的各场投资促进论坛上，岘港市持续强调以绿色经济、数字化转型和创新发展等正在引领国际投资流向的关键领域为导向的发展方向。



嘉来省风电发展潜力巨大。图自越通社

在吸引投资的同时，岘港市还制定2026年经济增长超过11%的发展情景，并与加快公共投资资金到位、完善基础设施以及推进莲沼港、国际金融中心等重点项目建设相结合。这表明，岘港市不仅在“吸引资本”，也在主动构建新的发展生态体系，朝着实现快速可持续增长的目标迈进。



另一方面，嘉莱省通过在2026年国家旅游年框架内举办的投资促进会议，在招商引资方面实现了重大突破。273个项目已获颁投资许可证或签署合作协议，注册及预计投资总额约为838万亿越盾（约合320亿美元）。



资金规模显示，发展空间拓展之后，嘉莱省的吸引力显著增强；同时也反映出投资正加速向可再生能源、高科技农业、加工制造业以及物流基础设施等领域转移。许多大型集团已参与其中，规模达数万亿越盾，为在西原—中部沿海地区形成新的价值链奠定了基础。



Vingroup集团代表透露，该集团正在嘉莱省开展总装机容量约893兆瓦的风电项目，同时继续研究开展大型可再生能源项目，规模可达5吉瓦。



在农业领域，永协有限责任公司提出了2026—2030年阶段咖啡可持续发展计划，投资总额超过18万亿越盾，旨在将嘉莱省打造成为区域性咖啡加工与交易中心。



在嘉莱省，可再生能源、高科技农业和循环经济等项目展现出明确的绿色增长导向。而岘港市则聚焦于高新技术、创新创造以及高附加值服务。实践表明，当政府主动作为并与企业协同推进时，资本不仅流入更快，还有能力在长期内形成可持续增长动力。在招商引资竞争日益激烈的背景下，营造稳定、透明且高效的投资环境将成为决定性因素。（完）

