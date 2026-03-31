越南经济的历史性机遇

越通社河内——尽管世界地缘政治持续动荡，但对越南而言，多重有利条件和发展空间正在显现，为实现高质量、可持续增长目标创造了重要契机。这被视为越南迈向高收入国家的历史性机遇。



越南正处于关键发展阶段



在全球局势复杂多变、特别是中东冲突推高能源价格并影响全球增长的背景下，越南党和政府强调，必须坚定推进高增长、可持续、重质量的发展目标。事实上，越南正站在实现这一愿景的“黄金窗口期”。



胡志明市干部学院原党建与胡志明思想系主任阮越雄博士表示，经过自1986年革新开放以来近40年的发展，越南在经济领域取得了显著成就，不仅成功摆脱经济社会危机，还成长为亚洲乃至全球最具活力的经济体之一。即便在全球经济多次陷入严重危机的情况下，越南仍保持正增长，并在多个阶段实现持续高速发展。



当前，越南已初步形成工业、服务业与农业协调发展的现代经济结构，同时在数字化转型进程中快速推进，逐步融入全球新发展模式。长期积累的发展基础，使越南在全球迈入新纪元之际，具备把握机遇的能力。



阮越雄指出，当今时代是以第四次工业革命、数字化、人工智能、智能发展模式、绿色增长和循环经济为特征的新纪元，高科技与半导体等新兴领域成为核心驱动力。全球竞争的本质在于科技实力，谁掌握科技，谁就掌握发展主动权。



他强调：“机遇有很多，但‘时机’只有一次，而且转瞬即逝。若不能及时识别并抓住，可能将长期落后。这正是越南实现质变、为未来二十年发展积蓄动力的关键节点。”



唯一窗口期：不进则退



胡志明市经济与管理研究院院长陈光胜教授认为，越南正处在决定性阶段。如果错失当前窗口期，将难以再有机会迈入繁荣经济体行列。



他指出，越南当前拥有“人口黄金期”，劳动力充足、年轻人口比例高，相较日本、韩国等老龄化国家具备明显优势，但这一时期不会长期存在。同时，全球供应链重构带来的机遇也具有时效性。越南在地缘政治中的有利位置，使其成为产业转移的重要承接地，但区域竞争正日趋激烈。



陈光胜强调，高增长是突破“中等收入陷阱”的必要条件，但必须建立在提高劳动生产率、技术创新、发展基础工业和绿色转型之上。历史经验表明，一个国家往往只有一到两次实现跨越式发展的机会。



多重基础支撑发展动能



在把握机遇方面，专家认为越南已具备多重有利条件：



首先，政策引领作用突出。越南已出台一系列涉及科技创新、私营经济、能源和社会保障等领域的重要决议，为发展提供制度保障。



其次，全国团结和内生动力不断增强。通过汇聚国内外人才与资源，越南正构建强大的人力资本基础。



再次，战略机遇清晰可见，并正通过具体政策加以落实。



此外，阮越雄指出，在这一新纪元中，越南拥有诸多优势。越南已经在制度层面做好准备，包括围绕创新、科技、民营经济、能源、社会保障以及教育培训突破等领域出台的7项重要决议。其中，尤为强调的是充分发挥各类经济成分的作用，大力发展民营经济，这本质上就是激发内生动力、坚持以人民为中心。无论世界如何变化，越南都将坚定走经济独立自主之路，构建自身的发展模式。这一方向既正确，也具备现实基础。



阮越雄分析称，当前世界正大力发展现代农业、绿色农业和循环农业。而越南本就拥有绿色、多样化、精耕细作的传统农业，其根基本身就是一种循环经济。在此基础上，越南只需进一步学习借鉴并加以更新完善，便可实现向现代农业模式的转型升级。



在海洋经济方面，各国正纷纷“向海而兴”，将物流打造为全球经济的“血脉”。一旦承担全球约20%石油和液化天然气运输的霍尔木兹海峡关闭，全球能源流向将优先转向那些在北亚地区具有较高地位和增长潜力的国家。越南本就具备发展海运的地缘政治优势，如今又正集中力量全面扩建和实现海洋及岛屿基础设施升级，从而进一步增强物流优势。越南在发展相关服务方面拥有诸多有利条件。与此同时，在美国与中国关系日趋紧张的背景下，越南正逐步成为“世界工厂”，并加速向高科技制造与数字经济领域升级，深度参与半导体、稀土等全球供应链。



陈光胜教授也认为，政治局出台的“支柱性四大决议”不仅是发展方向指引，更通过具体机制为经济增长注入新动能。这些制度性改革所带来的新动力，将推动越南实现更高质量、更具实效的增长。



与此同时，数字化转型有助于降低成本、提高效率并催生新产业；绿色转型则有利于吸引高质量外资（FDI），巩固出口市场。当越南不断完善社会主义市场经济体制，营造公平竞争环境时，不仅能够吸引国内外投资，还将推动各类经济成分快速发展，从而实现高质量、可持续增长。



信心、行动与愿景将塑造未来



原世界经济与政治研究所所长武大略副教授指出，除机遇与优势外，越南仍拥有巨大的增长空间。尤其值得注意的是，越南已明确制约发展的最大瓶颈在于体制。随着越共中央总书记苏林推动的改革思维不断深化，越南正迎来强力推进制度改革的重要机遇。一旦打破各种体制性障碍，各类经济主体将获得更大发展空间，这也将成为未来多年实现高增长的关键动力。



从历史经验看，日本、韩国、新加坡等国家在领导层下决心推动改革、特别是破除“审批—许可”等制度性壁垒之后，均实现了跨越式发展，并在数十年内跻身发达国家行列。因此，关键在于如何切实推进改革，消除制约企业和民众发展的障碍。



武大略指出，推动制度创新与现代化、加快科技发展与创新、发展民营经济和国有经济等，是越南实现突破的“命脉”和基础。这不仅为民众和企业注入信心与动力，也要求政策执行必须具体、务实。



陈光胜强调，领导层的坚定决心为国家和经济发展注入强大动力。这种动力体现在：民族发展愿景激发奋进精神，不容落后；发展信心促进投资、消费与创新；行动导向推动更深层次改革与公平竞争；社会共识则有助于集中资源实现共同目标。当这四大要素真正汇聚时，高增长、高质量发展以及迈向高收入国家的目标将不再只是口号，而成为全民族的内生动力。



他进一步指出，未来由信心、行动与愿景共同塑造。凭借当前的发展基础和不断转化的资源优势，越南完全有能力以更加自信、稳健的姿态迈入新的发展阶段。



坚定推进两位数增长目标



在越共中央第十四届中央委员会第二次会议闭幕讲话中，苏林强调，不能接受低速增长，必须坚持高增长、可持续和高质量的发展目标。他提出四项核心原则：坚持实质性增长；保持宏观经济稳定、控制通胀并确保经济平衡；高效利用各类资源，优先推进重点项目并加强公私合作以提升投资效率和国家竞争力；确保经济增长成果惠及人民，不断提升物质与精神生活水平，促进社会公平。



企业界展现强大决心



当前，越南企业界正展现出强烈的发展决心，特别是一批企业家已跻身世界优秀行列。在党的政策引领、政府坚定推动以及人民高度期待的共同作用下，越南正需要加快培育由具有远见卓识的企业家引领的强大经济集团，使其与国家发展新时代同步成长。



这一历史阶段尤需凝聚全民族团结力量，打造具有国际影响力的国家品牌。新时代的转型犹如一次“跨越关口”，必须以高度决心应对各种挑战，才能实现历史性跨越。（完）



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