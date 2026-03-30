经济

自4月1日起，银行账户名称须与身份证件信息保持一致

自2026年4月1日起，所有支付账户的名称必须与公民身份证或身份证件上的信息完全一致，以提升各类交易的安全性与保密性。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——自2026年4月1日起，所有支付账户的名称必须与公民身份证或身份证件上的信息完全一致，以提升各类交易的安全性与保密性。

根据越南国家银行发布的第30/2025/TT-NHNN号通知（对第15/2024/TT-NHNN号通知部分条款进行修订补充，规范非现金支付服务），自4月1日起，所有支付账户名称须统一与公民身份证或身份证件信息保持一致，旨在进一步提高交易的安全性和可靠性。

据此，支付服务提供机构有责任对支付指令进行审核，确保其合法有效，包括在客户开立及使用支付账户的协议中，确保账户号码、账户名称等信息准确无误，并在交易及支付凭证上完整呈现。

这一规定意味着，各银行将停止允许客户为账户设置昵称（即iNick）的服务。

昵称或iNick是客户在银行提供的正式账户号码（原始账户）之外自行设定的账户名称。该功能有助于实现账户个性化，使账户名称更易记、更简洁。但与此同时，这项服务也带来诸如转账错误等不必要的问题。

各银行表示，停止账户昵称服务不会影响客户的账户余额及其使用权。账户内资金仍将得到保障，原始账户号码及相关功能也不会发生变化。

今后，客户在转账和收款时将使用原始账户号码（即在银行登记的账户号码），但需在相关平台更新收款信息，以避免交易中断。

统一账户名称与身份证件信息的要求，有望有效减少上述错误，同时提升支付体系的透明度。

在非现金支付日益普及的背景下，收紧账户名称管理规定被视为一项必要举措，有助于进一步提高银行服务的安全性与可信度。（完）

越通社
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