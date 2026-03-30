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推进科技创新突破发展：以体制具体化，以结果论实效

在组织实施团结一致的精神下，经过一年多的落实，越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议已成为国家新发展道路的战略宣言。各部委、各级、各地方正通过体制机制、资源投入以及可衡量的具体成果，将决议内容逐步落到实处。

附图：胡志明市技术交易所。图自越通社
附图：胡志明市技术交易所。图自越通社

越通社河内——在组织实施团结一致的精神下，经过一年多的落实，越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议已成为国家新发展道路的战略宣言。各部委、各级、各地方正通过体制机制、资源投入以及可衡量的具体成果，将决议内容逐步落到实处。

因地制宜的突破机制

在科技与创新成为经济增长重要动力的背景下，建立连接技术供给与企业需求的有效机制变得尤为必要。为此，许多地方已颁布符合实际、旨在促进技术转让与应用生产的突破性机制。

胡志明市技术交易所的新阶段以推动技术进入生产为目标，其运作方式也进行了革新：从提供信息转向创造交易；从广泛连接转向精准对接；从普遍支持转向全程陪伴。据此，交易所根据具体需求进行治理，每项企业技术需求都得到跟踪、咨询和支持，直至产生成果。交易所还整合了全套交易支持服务，从技术咨询、评估、经纪到知识产权和金融，旨在缩短从需求到合同的路径。

新阶段的胡志明市技术交易所是从信息对接模式向受管理、可跟踪、重实效的在线技术交易模式的全面转型。这是该市完善科技市场中介基础设施的重要里程碑，有助于推动研究成果商业化和创新发展生态系统的建设。

为实现成为东南亚地区科技与创新中心的目标，胡志明市人民委员会已批准了关于建立促进达到国际标准的研究中心形成与发展机制方案。胡志明市国家大学下属的纳米与分子结构材料研究中心是2025年6月首批获批参与该方案的单位。目前，该中心已与纳米技术研究所合并为胡志明市国家大学下属的先进材料技术研究所，按院所联动模式运作，为新材料和纳米技术领域的深入研究奠定基础。

2025年10月，胡志明市高科技园区下属的研发中心也获批参与该方案，以发展成为数字化转型和绿色转型领域的卓越中心，资助经费近960亿越盾（约合人民币2600万元）。该中心聚焦于高应用性的研究，直接服务于企业和市场需求，研究方向包括微芯片半导体、生物技术、材料技术、精密机械—自动化技术等。

金瓯省在海洋经济、农业、渔业和生态旅游方面潜力巨大，但要将这些潜力转化为真正价值，需要一个足够强大的创业生态系统来培育和发展创意。

金瓯省人民委员会副主席阮明伦承诺，将继续完善开放、透明、务实的环境和政策机制，最大限度减少行政程序障碍，为创新理念快速试验创造条件，接受可控风险并鼓励创新。

此外，该省承诺投资并有效运行创业支持生态系统，其中创业与创新中心将作为核心，与专家、投资者紧密对接，支持初创企业从创意到孵化、加速和商业化的全过程。该省为初创企业创造接触资源的条件，包括对接资金、市场、技术和高质量人才；支持将创业产品推向国内市场并逐步走向国际。

推动建设创造型政府

安江省决心建设数字政府，鼓励干部、公务员、职员贡献创意，主动改进流程，提升服务效能，同时为经济社会可持续发展创造有利环境。该省发起了2026年行政手续控制和改革“每个机关、单位一个创新”运动。

芹苴市人民委员会也已颁布2026年在全市落实国家科技、创新和数字化转型突破发展的计划。该计划强调在数字政府、数字经济和数字社会三大支柱上全面实现数字化转型，以人民和企业为服务核心。在发展数字政府方面，该市目标是100%涉企行政手续实现全流程在线办理。芹苴市还力争“非接触式”行政交易比例达到80%以上，并完全数字化行政手续的案卷和办理结果。

对于数字经济，芹苴市力争其占地区生产总值（GRDP）的比重至少达到14.5%。该市将推动电子商务、电子合同的应用，并促进非现金支付比例在全市达到80%。

在数字社会领域，设定的目标是95%的成年人口拥有银行支付账户，95%的居民拥有个人电子健康档案。特别是教育领域将受到重视，实现100%的普通学校部署数字治理平台和电子成绩单。

政府总理范明政在政府关于科技、创新、数字化转型及06号方案指导委员会2026年第二次会议上，强调了“选对事、交对人、经常监督、准确衡量、及时排除、积极转变、实质成效”的要求。在政府的坚决指导和各部委、地方的协同参与下，科技、创新和数字化转型将继续成为最重要的突破口之一，成为越南在数字时代实现腾飞的支柱。（完）

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越通社
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