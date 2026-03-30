吸引高质量资本流入越南国际金融中心

越通社河内——越南政府常务副总理阮和平访问美国之行，为吸引高质量资本流入越南国际金融中心开辟了诸多机遇，吸引了众多头部企业和投资基金的高度关注。



此次访问的亮点是3月23日由华平投资集团联合举办的越南国际金融中心投资促进座谈会。座谈会吸引了美国100多家大型企业、集团和投资基金参加。



阮和平在座谈会上强调，越南国际金融中心是战略突破；同时建议美国投资者继续陪伴中心建设、运营和发展。



阮和平表示希望美国投资者成为先锋力量，连接大规模资本流参与越南国际金融中心。



座谈会框架内，阮和平会见了华平投资集团董事总经理克里斯托弗·特纳。克里斯托弗·特纳确认，华平投资基金愿支持资本市场发展，并希望参与越南国际金融中心。



其后，3月27日，阮和平出席越美金融与科技座谈会。会上，副总理分享了以“一个中心—两个目的地”模式建设国际金融中心的导向：胡志明市发展传统资本市场，岘港市聚焦金融科技、数字资产和创新。



阮和平强调：越南将打造便利的投资环境，出台优越的优惠政策，确保透明并保护外国投资者的合法权益。



美国企业评价越南是东盟优先目的地，认可政府的改革努力，并希望在政策制定过程中获得更深入的咨询。



值得注意的是，各方意见强调了金融科技、区块链、数字资产领域的合作潜力，同时建议建立突破性法律框架和实施“沙盒”机制。



访问框架内，副总理还在旧金山会见了企业。欧科云链公司主席方宏希望成为越南科技-金融生态系统的一部分；建议分享数字资产“沙盒”框架建设经验。克拉肯首席执行官戴维·里普利也表示愿意参与政策对话。



“越南政府将始终陪伴、倾听并为投资者创造便利条件。”阮和平强调。



据越南胡志明市国际金融中心执行机构副主任阮友勋副教授介绍，第222/2025/QH15号决议为越南国际金融中心奠定了重要法律基础。值得注意的是，设立专门法院和根据普通法建立的国际仲裁机制被视为一大进步。同时，优惠政策体系设计具有竞争力，前四年免征企业所得税和个人所得税。



越南国际金融中心也按国际惯例运作，机制相对独立。“沙盒”机制为新的金融模式开辟了试验空间。值得注意的是，胡志明市国际金融中心运营仅两个多月后，已吸引了超过90亿美元的承诺资本。



可见，随着政策平台的不断完善以及美国投资者的浓厚兴趣，越南国际金融中心正面临吸引高质量资本流的重要机遇。（完）

越通社