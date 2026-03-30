越南电子竞技队蓄势待发 迎战2026年电子竞技国家杯

越通社河内——据越南娱乐电子竞技协会（VIRESA）的消息，越南电子竞技队已准备就绪，将参加于2026年11月2日至29日在沙特阿拉伯利雅得举行的国家杯（Esports Nations Cup ）——一项采用国家队模式的全球电子竞技赛事。



国家杯每两年举办一次，首届在利雅得举行，之后将在全球各城市轮流举办。该赛事被定位为对每年以俱乐部形式举办的电子竞技世界杯的补充赛事，共同构成全面的竞赛生态系统。



越南预计将参加2026年国家杯约10个项目的角逐，重点集中在《绝地求生M》、《无畏契约》、《英雄联盟》、《无尽对决》、《金铲铲之战》和《绝地求生》等优势项目。这些是越南运动员已取得多项国际成绩、后备力量充足的项目，为与顶尖国家竞争奠定了基础。



据组委会介绍，今年国家杯已收到来自150个国家和地区超过630份参赛申请，显示出各国对国家队赛制的高度关注。



近年来，越南电子竞技运动员在国际赛场上的地位日益巩固，无论是在国家队还是在地区和世界职业俱乐部中均有所表现。越南电子竞技取得了多项突出成绩，如2025年《绝地求生M》东南亚超级联赛秋季赛冠军、2025年《绝地求生》国家杯冠军、2022年亚运会部分项目进入前四名以及在东南亚运动会上斩获多枚金牌。这些成绩反映了国内电子竞技生态系统在培训、选拔、赛事组织和商业化等方面的同步发展。



在国家管理部门的指导下，今后越南电子竞技将继续朝着规范、专业的方向发展，重点是按照国际标准建设国家队体系。凭借超过2800万的参与社群和日益提升的国际竞赛能力，电子竞技被确定为推动体育经济发展、扩大国际融合的动力之一。



在国际层面上，电子竞技基金会（Esports Foundation）已宣布越南娱乐电子竞技协会为国家杯2026在越南的国家合作伙伴，这是其构建全球100多个国家发展国家队体系战略的一部分。被选为合作伙伴体现了越南电子竞技在区域和国际版图上日益显著的组织能力和地位。



电子竞技基金会国家队关系总监汉斯·雅格诺（Hans Jagnow）表示，越南是电子竞技发展最快的国家之一，拥有庞大的社群，并期望与越南娱乐电子竞技协会的合作有助于建立一个结构完善、具备全球赛场竞争力的国家队项目。（完）

越南在国际电子竞技舞台彰显实力 据越通社驻新德里记者报道，越南代表队 Fancy United Esports 在无畏契约官方季外赛APAC Predator League 2026《无畏契约（VALORANT）》项目中夺得冠军，充分体现了越南电子竞技在亚太地区的持续发展和日益巩固的地位。