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岘港市与德国开姆尼茨市深化高科技领域合作

3月30日上午，岘港市集成电路设计与人工智能研究培训中心举办了岘港市政府、企业与德国开姆尼茨市之间对接交流会。

双方会见场景。图自越通社
双方会见场景。图自越通社

越通社岘港市——3月30日上午，岘港市集成电路设计与人工智能研究培训中心举办了岘港市政府、企业与德国开姆尼茨市之间对接交流会。

岘港市人民委员会副主席胡光宝表示，此次对接交流会是在岘港市正着力推动半导体集成电路、人工智能、高新技术和绿色技术等前沿技术领域发展的背景下举行的。岘港市希望开姆尼茨市乃至德国合作伙伴在新技术获取、专家对接、创新生态系统建设以及吸引高科技企业和配套产业企业前来考察投资环境、开展长期合作等方面与岘港市并肩同行并提供支持。岘港市承诺为双方合作项目尽快落地实施提供机制、政策、基础设施与环境等方面的便利条件，从而促进知识经济发展，激发创新动能，提升城市在新阶段的竞争力等。

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岘港市人民委员会副主席胡光宝发表讲话。图自越通社

与此同时，岘港正加快构建半导体集成电路与人工智能产业生态系统，力争到2030年成为全国三大领先集成电路设计和人工智能应用中心之一。岘港市集成电路设计与人工智能研究培训中心被确定为该领域人才培养、国际合作及投资促进方面的重要枢纽。

双方代表在会上共商高新技术、半导体技术、人工智能和绿色技术等领域的发展潜力与方向，探讨政府与企业之间的合作机遇，同时听取关于集成人工智能陪伴型机器人开发项目（用于支持老年人）的专题介绍。

双方还积极讨论进一步加强合作对接等问题，重点聚焦高新技术、半导体集成电路、人工智能和绿色技术。这些领域有助于拓展岘港前沿科技领域的国际合作网络。

值得一提的是，双方举行弗劳恩霍夫电子纳米系统研究所 (ENAS)、岘港市集成电路设计与人工智能研究培训中心与DSAI-TECH之间合作谅解备忘录签署仪式。此次签约有望在科技研究、技术转移、人才培养以及应用型项目落地等方面开启具体合作方向。（完）

越通社
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