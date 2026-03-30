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越南在2026年澳门国际幻彩大巡游上大放异彩

3月29日，2026年中国澳门特别行政区国际幻彩大巡游举行，来自50支本地队伍和10支国际队伍的约1600名专业及非专业艺术家参与。旅居澳门越南人协会组织代表团参加活动和展示传统服饰、艺术和文化，广受国际友人好评。

越南在2026年澳门国际幻彩大巡游上大放异彩。图自越通社
越南在2026年澳门国际幻彩大巡游上大放异彩。图自越通社

越通社河内——3月29日，2026年中国澳门特别行政区国际幻彩大巡游举行，来自50支本地队伍和10支国际队伍的约1600名专业及非专业艺术家参与。旅居澳门越南人协会组织代表团参加活动和展示传统服饰、艺术和文化，广受国际友人好评。

这是澳门特区政府每年举办的大型文化推广活动。今年活动主题为“海上丝绸之路，文化相遇”。除澳门、香港及中国内地的表演队伍外，还有来自葡萄牙、荷兰、法国、土耳其、印度尼西亚和越南的代表队参加。

越通社驻澳门记者报道，旅居澳门越南人协会主席杨忠德表示，今年组委会安排越南代表团作为参加开幕式并在巡游中首批出发的10支队伍之一。这是协会以及旅居澳门越南人社群加强交流、文化交流和相互了解的良好机会，有助于推动双方经贸与旅游合作。

旅居澳门越南人协会文艺组组长刘氏蝶表示，参演队伍由约50人组成，身着代表越南北中南三地的传统服饰，以及精心排练的“开春鼓”文艺节目，祈求风调雨顺，给本地和国际朋友留下了美好印象，展现了越南国家与人民的友好、和谐、亲切形象。

澳门社区文化传播专员Smile Io在接受越通社记者采访时表示，每次参加活动，她都对越南代表团的精彩表演留下深刻印象。除了特色服饰外，还有传统文艺和舞蹈节目，这些都有助于增进越南与澳门民众及国际友人之间的文化交流和相互了解。（完）

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越通社
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