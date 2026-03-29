文化

参加威尼斯国际艺术双年展：越南美术的新步伐

越南将首次以独立艺术项目及专属展位空间参加预计于今年5月在意大利举行的2026年第61届威尼斯国际艺术双年展（Venice Art Biennale）。

画家黎友孝。图自sggp.org.vn
画家黎友孝。图自sggp.org.vn

越通社河内——越南将首次以独立艺术项目及专属展位空间参加预计于今年5月在意大利举行的2026年第61届威尼斯国际艺术双年展（Venice Art Biennale）。

越南艺术推广机会

由画家黎友孝发起的名为“全球流转中的艺术”（Art in the Global Stream）艺术项目将代表越南参展。该项目展示在全球化背景下，越南当代艺术在文化交织与运动中的独特视角。据双年展组委会的消息，共有99个国家和地区获准参展。

越南首次以独立艺术项目参展被视为越南美术发展史上的一个重要里程碑。其不仅为越南向国际公众推广越南艺术开辟了机遇，也为国内艺术家加强与全球艺术界的对话创造了便利条件。

越南传统文化的“金矿”

画家黎友孝1982年生于河静省，现居河内，他曾于2021年在意大利威尼斯成功举办名为“灵魂能量”（Soul Energy）的个人画展，展览面积近1000平方米，被视为越南艺术家在意大利规模最大的个展之一。

2025年10月，他荣获联合国教科文组织（UNESCO）日本中心和越南中心授予“2025年UNESCO遗产之旅先锋艺术家”称号。

黎友孝认为，无论接触西方现代艺术还是学术方法，民族文化之根始终是核心基础。他感慨道：“前辈留下了极其丰富的文化宝库。我对站在一座‘金矿’上进行研究并创作新作品而感到很幸运。”

越共中央政治局关于在新时代中发展越南文化的第80-NQ/TW号决议强调，需提升国家文化软实力和国际地位。因此，越南正通过参加奥斯卡奖（美国）、戛纳电影节（法国）、世界博览会（World Expo）等国际重大活动，大力推进文化融合。越南艺术项目亮相威尼斯国际艺术双年展是助力越南文化在全球艺术版图上产生更强影响力的重要举措。（完）

#越南 #当代艺术 #威尼斯双年展 #意大利 #画展
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