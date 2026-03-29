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推动越南河粉跻身人类非物质文化遗产行列

“南定河粉民间知识”已被列为国家级非物质文化遗产。保护并弘扬文化价值、提升越南河粉品牌形象，不仅是传承传统美食，更是守护一项活态文化遗产，将其转化为经济与旅游可持续发展的动力。

2026年河粉节上的一个展位。图自越通社
2026年河粉节上的一个展位。图自越通社

越通社河内—— “南定河粉民间知识”已被列为国家级非物质文化遗产。保护并弘扬文化价值、提升越南河粉品牌形象，不仅是传承传统美食，更是守护一项活态文化遗产，将其转化为经济与旅游可持续发展的动力。

在宁平省南同乡，有一个以“瞿”（Cồ）姓居民为主的村落——云瞿村（Vân Cù）。世代以来，这里的村民与河粉结缘已久，代代相传，延续着这份名扬四海的美味精华。

20世纪初，法国人前来兴建南定纺织厂和河内龙边铁桥。为满足当时的饮食需求，挑担贩卖河粉的摊贩研制出了搭配鲜美牛肉的汤底。食客们对此赞不绝口，并亲切地称之为“瞿记河粉”（Phở Cồ），意为由瞿姓人家烹制的河粉。

这种河粉因其粉条软糯且富有弹性而令人印象深刻。高汤由牛骨和猪骨经过长时间熬制，并加入各类蔬菜调味，呈现出清甜醇厚的口感。其精髓还在于配料的讲究：不仅采用了来自西北山区的草果、八角、肉桂等香料，还融合了宁平省沿海地区的优质鱼露和红葱头。精选的原料、严谨的配比加上祖传秘方，成就了浓郁且深具当地文化特色的河粉风味。

自20世纪80年代以来，河粉业飞速发展。云瞿村的河粉技艺通过家庭世代相传，既是家族产业，也是社区的文化遗产。云瞿村人还带着这项技艺走遍国内外。

在首都河内，他们创办了许多著名的粉条作坊和餐馆。目前，云瞿村人在全国范围内已开设130多家河粉店和30个米粉生产基地。

2022年，云瞿河粉分会正式成立，成为村内从业者的“共同家园”，在保护和弘扬传统价值方面发挥着重要作用。会员们经常交流经验，统一品质标准，积极参加美食盛会，向国内外游客推广家乡河粉形象，并鼓励年轻一代接力传承。

为了保护与弘扬传统手工艺村的价值，宁平省南同乡与专业机构和从业人群积极配合，完善相关实践基础与数据，旨在申报联合国教科文组织（UNESCO）将越南河粉评为世界遗产。与此同时，该乡正研究规划占地8.6公顷的河粉业发展空间，将传统村落保护工作与体验旅游活动相结合，从而提升云瞿河粉乃至越南河粉的形象。

为推崇河粉业的历史根脉及其在各地的持续发展，2026年河粉节（Festival Phở 2026）于3月19日至22日在宁平省天长步行街举行。这是当地居民和游客品尝全国各地特色河粉的良机，也是在河粉被列入国家级非物质文化遗产名录的背景下，明确河粉保护与发展方向的重要契机。同时，该活动有助于推动了标准化研究，助力完善申报材料，力争实现将越南河粉推向人类非物质文化遗产长河的目标。（完）

越通社
#越南 #河粉 #人类非物质文化遗产 #蔬菜调味 越南
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