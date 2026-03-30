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胡志明市力争4月20日前完成安装3000个电动摩托车换电柜

胡志明市建设局近日发出通知，要求各单位、企业加快在人行道上安装充电站和电动摩托车换电柜的进度，力争4月底完成安装3000个电动摩托车换电柜。

胡志明市一个电动摩托车换电柜。图自人民报
胡志明市一个电动摩托车换电柜。图自人民报

越通社胡志明市——胡志明市建设局近日发出通知，要求各单位、企业加快在人行道上安装充电站和电动摩托车换电柜的进度，力争4月底完成安装3000个电动摩托车换电柜。

根据胡志明市制定的计划，到2026年4月底，全市将安装60个充电站、3000个换电柜，从而确保到2026年底达到100个充电站、2万个换电柜。

目前，胡志明市建设局已公布762个位置和2111个换电柜的名单，并批准使用300个位置和850个换电柜。然而，迄今为止，各企业仅在173个位置安装了411换电柜，未达到市政府领导提出的进度要求。

在此背景下，胡志明市建设局责成交通与技术基础设施管理中心、城市交通调度管理中心加快检查交通基础设施系统的进度，并编制符合安装充电站、换电柜条件的位置名单，并于4月10日前报送该局。

胡志明市建设局建议相关企业抓紧核查由该局公布的符合安装充电站、换电柜条件的位置名单，以加快办理临时使用道路、人行道许可手续，以及现场施工和安装充电站、换电柜的许可手续。确保在4月20日前在全市范围内安装超过3000个换电柜。（完）

越通社
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