顺化市全力打造越南领先绿色旅游城市

越通社顺化市——顺化市正致力于打造越南领先的绿色旅游城市之一，并逐步迈向旅游产业净零排放（Net Zero）未来。



如茶（Rú Chá）是位于化州坊三江泻湖上的唯一一片原始红树林，距离顺化市中心约10多公里。该森林面积超过30公顷，是备受广泛游客青睐的“绿色”旅游目的地。



在这里，社区保护红树林环境和景观模式取得积极成效。在通往如茶林的各条道路上均设置了垃圾桶和提示牌，提醒游客不要乱扔垃圾、保护森林植被。



来自广治省的黎氏璃女士表示，如茶林景观十分优美，这里仍保持着原始风貌，空气清新，尤其是环境干净整洁，没有垃圾。



除了如茶红树林之外，诸如清全瓦桥、渔美盛—昆族（Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc）村等减少塑料使用的社区旅游目的地，也在改变居民和游客对环境保护责任意识与行为，从而助推旅游业可持续发展。这些旅游景点的商户、住宿场所、餐厅、民宿均支持“绿色”经营，通过减少塑料垃圾、利用可回收材料来践行环保理念。在体验过程中，游客也会被引导以负责任的方式对待环境。



根据顺化市人民委员会3月27日签发关于实施至2030年提升顺化市旅游环境质量方案的第168/KH-UBND号计划，顺化市力争到2030年成为越南领先的绿色旅游城市之一，并于2050年实现旅游产业净零排放；全部旅游景点配备符合标准的垃圾收集与分类系统；全部公共旅游区、公共海滩和休息站将设置垃圾桶，确保按照规定进行源头分类；全部旅游景点将建立并实施与环境保护相结合的文明旅游行为规范；将遗产区和参观景点的塑料垃圾和尼龙袋的使用量减少30%等。



顺化市目前正实施一系列有力措施，包括建立高效的管理体系，及时处理旅游活动中出现的问题，以提升旅游环境质量和游客体验；加强宣传力度，提高对环境、景观及社会文化在旅游活动中重要性的认知，加大对技术基础设施建设的投资力度，健全相应机制和政策，提升旅游环境质量，加大技术在旅游环境管理中的应用力度等。（完）



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