旅游

顺化市全力打造越南领先绿色旅游城市

顺化市正致力于打造越南领先的绿色旅游城市之一，并逐步迈向旅游产业净零排放（Net Zero）未来。

如茶红树林。图自越通社
如茶红树林。图自越通社

越通社顺化市——顺化市正致力于打造越南领先的绿色旅游城市之一，并逐步迈向旅游产业净零排放（Net Zero）未来。

如茶（Rú Chá）是位于化州坊三江泻湖上的唯一一片原始红树林，距离顺化市中心约10多公里。该森林面积超过30公顷，是备受广泛游客青睐的“绿色”旅游目的地。

在这里，社区保护红树林环境和景观模式取得积极成效。在通往如茶林的各条道路上均设置了垃圾桶和提示牌，提醒游客不要乱扔垃圾、保护森林植被。

来自广治省的黎氏璃女士表示，如茶林景观十分优美，这里仍保持着原始风貌，空气清新，尤其是环境干净整洁，没有垃圾。

除了如茶红树林之外，诸如清全瓦桥、渔美盛—昆族（Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc）村等减少塑料使用的社区旅游目的地，也在改变居民和游客对环境保护责任意识与行为，从而助推旅游业可持续发展。这些旅游景点的商户、住宿场所、餐厅、民宿均支持“绿色”经营，通过减少塑料垃圾、利用可回收材料来践行环保理念。在体验过程中，游客也会被引导以负责任的方式对待环境。

根据顺化市人民委员会3月27日签发关于实施至2030年提升顺化市旅游环境质量方案的第168/KH-UBND号计划，顺化市力争到2030年成为越南领先的绿色旅游城市之一，并于2050年实现旅游产业净零排放；全部旅游景点配备符合标准的垃圾收集与分类系统；全部公共旅游区、公共海滩和休息站将设置垃圾桶，确保按照规定进行源头分类；全部旅游景点将建立并实施与环境保护相结合的文明旅游行为规范；将遗产区和参观景点的塑料垃圾和尼龙袋的使用量减少30%等。

顺化市目前正实施一系列有力措施，包括建立高效的管理体系，及时处理旅游活动中出现的问题，以提升旅游环境质量和游客体验；加强宣传力度，提高对环境、景观及社会文化在旅游活动中重要性的认知，加大对技术基础设施建设的投资力度，健全相应机制和政策，提升旅游环境质量，加大技术在旅游环境管理中的应用力度等。（完）

越通社
#顺化市 #越南 #领先 #绿色旅游 #城市 承天顺化省
关注 VietnamPlus

绿色转型

气候变化

相关新闻

在打击IUU捕捞的高峰月期间，顺安坊已加大宣传力度。图自越通社

100%的15米以上渔船完成电子日志申报 顺化升级渔业监管

2026年前几个月，顺化市加强打击IUU捕捞工作，多部门联合检查“三无”渔船及不具备作业条件的船只，严控其出海。全市1100艘渔船已登记更新至国家渔业数据库，100%长度15米以上渔船在电子捕捞日志系统完成进出港申报。顺化同时加快信息技术基础设施升级，强化捕捞水产品溯源监管。

更多

韩松洞被确认为世界上最大的天然溶洞。图自越通社

大力推广广治省韩松洞旅游形象

美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应，确立广治省在全球旅游版图上的目的地地位。

会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

越南成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地

2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

游客涌向北宁省西安子信仰生态旅游区。图自越通社

助力越南旅游业发展的战略资源

在绚烂的春色中，传统节庆活动正在全国各地多个地区热闹举行。传统节庆不仅为每个人开辟了寻根溯源、“触摸”独特历史文化价值的空间，而且还展现出其潜力和优势，成为推动旅游业、助力地方经济发展的战略资源。

2026年3月27日，嘉莱省文化体育旅游厅为靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号邮轮国际游客团举行欢迎仪式。图自越通社

2026年国家旅游年：嘉莱省旅游的潜力和前景

3月27日下午，越南文化体育与旅游部同嘉莱省人民委员会举行了题为“嘉莱省旅游的潜力和前景”的论坛，吸引从事旅游领域的200多名管理人员、专家、投资者及企业代表参加。

国际豪华邮轮抵达归仁港。图自越通社

国际豪华邮轮抵达归仁港

3月27日，嘉莱省文化体育与旅游厅组织力量，迎接靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号（Noble Caledonia - Island Sky）邮轮国际游客团。

考察团在距富贵特区东南方向约0.5海里的争岛（Hòn Tranh）调研、检查各旅游点。图片来源：越通社

林同省富贵特区海洋旅游潜力巨大

林同省富贵特区是在龙海、五凤和三清三个乡的基础上设立的，行政—政治中心设在五凤乡。该特区自然面积18平方公里，人口约3.2万人。富贵以其巨大的海洋经济潜力，尤其是在旅游和渔业捕捞领域而闻名。

位于富国岛的世界最长跨海缆车。图自越通社

安江省加快旅游发展 迎接2027年APEC峰会

安江省旅游厅消息，2026年第一季度，该省接待游客超过820万人次，完成年度计划的33%以上，其中外国游客超过82.94万人次，同比增长超70%；旅游总收入达21.432万亿越盾，增长52.6%。

2026年春季博览会的艺术活动。图自越通社

将会展空间打造成为吸引游客的目的地

在创意经济背景下，越南正推动会展空间向旅游目的地转型。以越南国家展览中心为代表，通过融合文化、娱乐与多感官体验，构建“多体验生态系统”，为发展会奖旅游和提升国家品牌形象开辟新方向。

越南下龙湾美景。图自互联网

英国媒体赞誉越南：张开双臂欢迎游客的国度

当前，通过《泰晤士报》的认可和 BBC 的媒体剪影，越南展现出了一种弥足珍贵的特质：既敞开大门，又保留了内在的温情。对于游客而言，旅程结束后留下的往往不是照片，而是一种被真心接待的感觉。

河江吸引大量国际游客到访。图自越通社

越南河江与会安为何入选2026年全球最佳目的地榜单？

越南宣光省河江与岘港市会安近日入选由《Time Out》杂志公布的“2026年全球51个最佳目的地”名录，分别位居第17位和第51位。可以说，这是两个处于不同空间维度与情感色彩的目的地，宛如两抹截然不同却又相得益彰的底色，共同勾勒出越南之美的宏伟画卷。

越捷航空公司的飞机。图自越通社

越捷航空公司河内至捷克布拉格新航线有望开通

越通社驻布拉格记者报道，越捷航空公司（Vietjet Air）正推进开通河内至捷克布拉格新航线并在哈萨克斯坦阿拉木图设立技术经停站点计划实施，从而扩大越南与中欧地区之间的航线网络。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》刊登题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。（屏幕截图）

澳大利亚媒体：越南之魂闪耀湄公河畔

据越通社驻澳大利亚记者报道，澳大利亚《悉尼先驱晨报》近日刊登了旅游作家蒂姆·理查兹（Tim Richards）的题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。作者通过为期一周的湄公河航旅，分享了其从越南到柬埔寨途中所感受到的迷人魅力。

向菲律宾马尼拉和印度尼西亚巴厘岛直飞岘港市的两架航班上国际游客赠送礼物。图自越通社

岘港市迎来两条新国际航线 助推东南亚贸易与旅游往来

菲律宾马尼拉和印度尼西亚巴厘岛直飞岘港市的两架航班分别于3月20日15时20分和17时55分顺利抵达岘港市。岘港市人民委员会为此在岘港国际机场举行欢迎仪式，标志着该市在拓展与东南亚地区航线网络方面迈出了新的步伐。