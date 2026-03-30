大力推广广治省韩松洞旅游形象

越通社河内——美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应，确立广治省在全球旅游版图上的目的地地位。



全球领先的权威电视节目选择在韩松洞取景拍摄，对广治省乃至风芽—格邦国家公园世界自然遗产的旅游业具有特殊的媒体意义。该专题片预计将为广治省2026年的旅游促进活动提供重要推力，继续肯定韩松洞作为世界探险旅游领先象征的地位。该专题片不仅止于目的地推广，还提供了关于该地区生态系统、地质和保护工作具有科学深度和高可信度的媒体资料，具有长远价值，有助于提升国际社会对遗产价值的认识，朝着可持续和负责任的旅游方向发展。

广治省文化体育旅游厅正在配合相关单位，以丰富多样的形式和内容开展宣传推广活动，面向国内外重点客源市场。目标是继续肯定广治省是亚洲领先的探险旅游中心，也是越南极具吸引力的目的地。



广治省文化体育与旅游厅厅长黎明俊表示，韩松洞专题片在《60分钟》节目播出，是向国际朋友推广广治省旅游形象的巨大机遇。这不仅是对该遗产突出全球价值的认可，也为吸引高质量国际游客流开辟了机遇。该省将充分利用节目的媒体效应，加大促进推广力度，继续打造与自然资源保护相结合的特色旅游产品，确保可持续发展。



黎明俊透露，广治省将举办贯穿2026年的系列文化体育旅游活动，从广治文化旅游周（4月24日至5月1日）、和平节（2026年4月至12月）以及为2027年广治国家旅游年做准备的各项活动。



通过结合国际媒体效应和国内促进活动，广治省期望在吸引游客方面实现突破，将韩松洞和当地旅游形象传播至世界旅游版图。（完）



《60分钟》是世界著名的时事、调查类新闻节目，影响广泛，拥有超过800万固定观众，在全球各平台有数亿观看量，尤其在北美市场。每期节目都能产生强大的媒体效应，对社会认知和旅游趋势产生深远影响。



专题片聚焦再现了英国皇家洞穴协会多年来探索韩松洞的历程，从最初调查到深入科学研究。通过结合科学、历史和人文因素的多维手法，韩松洞的故事被全面传递给了国际观众。



哥伦比亚广播公司（CBS）摄制组于2026年1月14日至17日在韩松洞完成拍摄，由Oxalis Adventure公司协调配合。