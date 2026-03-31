旅游

越南旅游业：提升旅游体验与出行多样化，积极应对挑战

近期，中东地区冲突导致全球燃料价格大幅波动，国际航空运输出现局部中断，对包括旅游业在内的多个领域产生直接影响。面对挑战，越南旅游业主动采取多项措施，努力适应并克服困难。

在沙坝广场举办的艺术表演。图自越通社
在沙坝广场举办的艺术表演。图自越通社

越通社河内——近期，中东地区冲突导致全球燃料价格大幅波动，国际航空运输出现局部中断，对包括旅游业在内的多个领域产生直接影响。面对挑战，越南旅游业主动采取多项措施，努力适应并克服困难。

旅游行为发生变化

机票代理商工作人员阮氏青荣表示，近期机票价格上涨，主要原因是燃油成本增加及航线调整。不少途经或飞往中东地区的航班被取消或减少班次，导致出行成本上升，从而影响游客出行计划。

在部分旅游目的地，游客数量明显下降。例如，老街省沙坝、北河等地的住宿设施国际游客数量同比下降约40%。机票价格上涨和运输成本增加被认为是主要原因。

越南旅游协会代表指出，服务价格上涨以及地缘政治不稳定因素正在影响游客心理。当前趋势是由长途、长时间旅行转向短途、近距离旅游，以降低成本和风险。

在此背景下，旅游企业需逐步减少对航空运输的依赖，转向多样化产品和出行方式，通过优化行程、缩短线路时间以及发展公路旅游产品来维持竞争力。

增强目的地吸引力

为应对客流放缓趋势，各地正加大促销力度，重点提升旅游体验而非单纯依靠低价竞争。

在老街省，面向即将到来的4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期，当地推出多项文化旅游活动。其中，沙坝国家旅游区将举办规模空前的2026年玫瑰花节，以纪念番西邦缆车投入运营10周年。

vnanet-potal-nam-vang-cua-du-lich-hue-8495529.jpg
2025顺化国家旅游年期间举行的各项活动吸引大量游客前来参观体验。图自越通社

在塔万（Tả Van）村、云村等社区旅游点，游客可以参与丰富多样的传统文化活动，欣赏特色文艺表演，感受当地自然景观与人文的魅力。番西邦地区杜鹃花盛开及山顶升旗仪式也成为吸引游客的亮点。

此外，绿色旅游趋势逐渐显现，一些景区推广使用电动车等环保交通工具。

主动调整，优化成本结构

面对成本压力，旅游企业正积极调整经营策略，重点发展国内旅游、短途线路，以适应游客消费能力。

专家建议，通过优化线路设计，将远程旅游转向近程目的地，并利用铁路等相对稳定的运输方式，以降低成本波动带来的影响。

实际上，不少企业已加大高质量国内旅游产品开发力度，提供更加多元化的体验，以减少对国际市场的依赖。这被视为行业应对不确定性的有效方向。

同时，各地旅游协会也推出刺激消费计划，重点面向国内及周边区域市场，这些市场受长途航班成本影响较小。旅游产品在保证质量的同时更加灵活，满足游客需求。

从长远来看，越南旅游业正朝着控制成本、避免价格大幅波动以及构建灵活可持续发展模式的方向迈进。专家期待，通过这些措施，市场将逐步恢复稳定，并在2026年实现既定增长目标。

（完）

越通社
#越南旅游业 #旅游体验 #出行多样化 #应对挑战 #旅游 #机票价格 #燃料
关注 VietnamPlus

相关新闻

岘港市夏季旅游热度攀升 魅力持续释放

岘港市夏季旅游热度攀升 魅力持续释放

作为一座充满活力，文化底蕴深厚的海滨城市，岘港市依托多元化旅游产品体系和完善的基础设施服务，持续巩固其作为国内外游客首选目的地的地位，尤其在2026年夏季旅游高峰期，吸引力进一步凸显。

游客在海盗岛群岛沿岸体验划立桨板（SUP）和潜水捕捞海鲜。图自越通社

2026 年越南致力于促进旅游业实现新突破

近期旅游市场发生了许多值得关注的变动，充分反映了国内外游客需求的转变。在成本上升的背景下，近郊游、自助游及本土体验等趋势日益占据主导地位。

更多

在河内还剑湖步行街区的八角楼，每周日午后举办的“周末音乐”活动正逐渐成为首都居民和游客熟悉的打卡点。图自越通社

文化—新时代首都河内发展强大动力

在河内的发展进程中，文化正逐步凸显其作为精神基础、内生动力和重要增长引擎的作用。从社区艺术空间到大型国际盛事，从政策导向到具体行动，首都河内正在构建一个充满活力的文化产业生态系统，助力塑造新时代中创意、融合与可持续发展的城市面貌。

韩松洞被确认为世界上最大的天然溶洞。图自越通社

大力推广广治省韩松洞旅游形象

美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应，确立广治省在全球旅游版图上的目的地地位。

会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

越南成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地

2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

游客涌向北宁省西安子信仰生态旅游区。图自越通社

助力越南旅游业发展的战略资源

在绚烂的春色中，传统节庆活动正在全国各地多个地区热闹举行。传统节庆不仅为每个人开辟了寻根溯源、“触摸”独特历史文化价值的空间，而且还展现出其潜力和优势，成为推动旅游业、助力地方经济发展的战略资源。

2026年3月27日，嘉莱省文化体育旅游厅为靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号邮轮国际游客团举行欢迎仪式。图自越通社

2026年国家旅游年：嘉莱省旅游的潜力和前景

3月27日下午，越南文化体育与旅游部同嘉莱省人民委员会举行了题为“嘉莱省旅游的潜力和前景”的论坛，吸引从事旅游领域的200多名管理人员、专家、投资者及企业代表参加。

国际豪华邮轮抵达归仁港。图自越通社

国际豪华邮轮抵达归仁港

3月27日，嘉莱省文化体育与旅游厅组织力量，迎接靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号（Noble Caledonia - Island Sky）邮轮国际游客团。

考察团在距富贵特区东南方向约0.5海里的争岛（Hòn Tranh）调研、检查各旅游点。图片来源：越通社

林同省富贵特区海洋旅游潜力巨大

林同省富贵特区是在龙海、五凤和三清三个乡的基础上设立的，行政—政治中心设在五凤乡。该特区自然面积18平方公里，人口约3.2万人。富贵以其巨大的海洋经济潜力，尤其是在旅游和渔业捕捞领域而闻名。

位于富国岛的世界最长跨海缆车。图自越通社

安江省加快旅游发展 迎接2027年APEC峰会

安江省旅游厅消息，2026年第一季度，该省接待游客超过820万人次，完成年度计划的33%以上，其中外国游客超过82.94万人次，同比增长超70%；旅游总收入达21.432万亿越盾，增长52.6%。

2026年春季博览会的艺术活动。图自越通社

将会展空间打造成为吸引游客的目的地

在创意经济背景下，越南正推动会展空间向旅游目的地转型。以越南国家展览中心为代表，通过融合文化、娱乐与多感官体验，构建“多体验生态系统”，为发展会奖旅游和提升国家品牌形象开辟新方向。

越南下龙湾美景。图自互联网

英国媒体赞誉越南：张开双臂欢迎游客的国度

当前，通过《泰晤士报》的认可和 BBC 的媒体剪影，越南展现出了一种弥足珍贵的特质：既敞开大门，又保留了内在的温情。对于游客而言，旅程结束后留下的往往不是照片，而是一种被真心接待的感觉。

河江吸引大量国际游客到访。图自越通社

越南河江与会安为何入选2026年全球最佳目的地榜单？

越南宣光省河江与岘港市会安近日入选由《Time Out》杂志公布的“2026年全球51个最佳目的地”名录，分别位居第17位和第51位。可以说，这是两个处于不同空间维度与情感色彩的目的地，宛如两抹截然不同却又相得益彰的底色，共同勾勒出越南之美的宏伟画卷。

越捷航空公司的飞机。图自越通社

越捷航空公司河内至捷克布拉格新航线有望开通

越通社驻布拉格记者报道，越捷航空公司（Vietjet Air）正推进开通河内至捷克布拉格新航线并在哈萨克斯坦阿拉木图设立技术经停站点计划实施，从而扩大越南与中欧地区之间的航线网络。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》刊登题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。（屏幕截图）

澳大利亚媒体：越南之魂闪耀湄公河畔

据越通社驻澳大利亚记者报道，澳大利亚《悉尼先驱晨报》近日刊登了旅游作家蒂姆·理查兹（Tim Richards）的题为《越南之魂在湄公河畔绽放》的文章。作者通过为期一周的湄公河航旅，分享了其从越南到柬埔寨途中所感受到的迷人魅力。