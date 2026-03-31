越南旅游业：提升旅游体验与出行多样化，积极应对挑战

越通社河内——近期，中东地区冲突导致全球燃料价格大幅波动，国际航空运输出现局部中断，对包括旅游业在内的多个领域产生直接影响。面对挑战，越南旅游业主动采取多项措施，努力适应并克服困难。



旅游行为发生变化



机票代理商工作人员阮氏青荣表示，近期机票价格上涨，主要原因是燃油成本增加及航线调整。不少途经或飞往中东地区的航班被取消或减少班次，导致出行成本上升，从而影响游客出行计划。



在部分旅游目的地，游客数量明显下降。例如，老街省沙坝、北河等地的住宿设施国际游客数量同比下降约40%。机票价格上涨和运输成本增加被认为是主要原因。



越南旅游协会代表指出，服务价格上涨以及地缘政治不稳定因素正在影响游客心理。当前趋势是由长途、长时间旅行转向短途、近距离旅游，以降低成本和风险。



在此背景下，旅游企业需逐步减少对航空运输的依赖，转向多样化产品和出行方式，通过优化行程、缩短线路时间以及发展公路旅游产品来维持竞争力。



增强目的地吸引力



为应对客流放缓趋势，各地正加大促销力度，重点提升旅游体验而非单纯依靠低价竞争。



在老街省，面向即将到来的4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期，当地推出多项文化旅游活动。其中，沙坝国家旅游区将举办规模空前的2026年玫瑰花节，以纪念番西邦缆车投入运营10周年。

2025顺化国家旅游年期间举行的各项活动吸引大量游客前来参观体验。图自越通社

在塔万（Tả Van）村、云村等社区旅游点，游客可以参与丰富多样的传统文化活动，欣赏特色文艺表演，感受当地自然景观与人文的魅力。番西邦地区杜鹃花盛开及山顶升旗仪式也成为吸引游客的亮点。



此外，绿色旅游趋势逐渐显现，一些景区推广使用电动车等环保交通工具。



主动调整，优化成本结构



面对成本压力，旅游企业正积极调整经营策略，重点发展国内旅游、短途线路，以适应游客消费能力。



专家建议，通过优化线路设计，将远程旅游转向近程目的地，并利用铁路等相对稳定的运输方式，以降低成本波动带来的影响。



实际上，不少企业已加大高质量国内旅游产品开发力度，提供更加多元化的体验，以减少对国际市场的依赖。这被视为行业应对不确定性的有效方向。



同时，各地旅游协会也推出刺激消费计划，重点面向国内及周边区域市场，这些市场受长途航班成本影响较小。旅游产品在保证质量的同时更加灵活，满足游客需求。



从长远来看，越南旅游业正朝着控制成本、避免价格大幅波动以及构建灵活可持续发展模式的方向迈进。专家期待，通过这些措施，市场将逐步恢复稳定，并在2026年实现既定增长目标。

（完）

