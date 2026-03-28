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助力越南旅游业发展的战略资源

在绚烂的春色中，传统节庆活动正在全国各地多个地区热闹举行。传统节庆不仅为每个人开辟了寻根溯源、“触摸”独特历史文化价值的空间，而且还展现出其潜力和优势，成为推动旅游业、助力地方经济发展的战略资源。

游客涌向北宁省西安子信仰生态旅游区。图自越通社
游客涌向北宁省西安子信仰生态旅游区。图自越通社

越通社河内——在绚烂的春色中，传统节庆活动正在全国各地多个地区热闹举行。传统节庆不仅为每个人开辟了寻根溯源、“触摸”独特历史文化价值的空间，而且还展现出其潜力和优势，成为推动旅游业、助力地方经济发展的战略资源。

从2月18日持续至5月11日（即丙午年正月初二至三月二十五）的河内香寺庙会正吸引着大量游客前来参观。在庙会开庙日（正月初六），尽管天气阴雨寒冷，仍有数万人次游客涌往这里。此前，从正月初一至初五，香寺接待游客近13.6万人次，比2025年同期增长138%。河内朔庙喠圣庙会的游客量也显著增加，在正会三天（2月22日至24日，即正月初六至初八）期间，累计参观人数超4.5万人次。在广宁省，2026年安子春季庙会开庙前三天，累计参观人数超6万人次。

这些“会说话”的数字表明，庙会日益彰显其吸引力，为游客量和目的地收入的增长做出了巨大贡献。之所以取得上述成就，除了要努力革新庙会组织方式外，还在于地方文化工作者思维的转变，他们不再将庙会仅仅视为信仰活动，而是将其视为吸引游客的文化旅游产品。

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宁平省长安旅游景区。图自越通社

值得注意的是，遗产探索之旅、互动体验等旅游产品日益受到众多目的地的关注，并被引入庙会中运营。拿2026年昆山—劫泊春季庙会为例，该庙会除了举行迎水仪式、包粽子打糍粑比赛、民间艺术表演等多项活动外，还升级开发三条重点旅游线路，包括：探索昆山-劫泊遗产、追随竹林三祖足迹、 “一段旅程——五个世界遗产目的地”，为前往该遗迹的游客量显著增加做出了贡献。

据联合国旅游组织称，节庆旅游业每年为亚洲经济体贡献超过500亿美元，全球范围内则超过2000亿美元。凭借每年约8000项传统节庆活动，越南节庆旅游发展潜力巨大。同时，《到2025年越南旅游产品发展战略和2030年展望》已明确，需要优先发展与遗产、节庆相关的文化旅游产品。另外，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议也提出了传统节日保护和新节日发展的任务，以弘扬文化特色，并与旅游和经济发展相结合。这意味着发展节庆旅游不仅是市场的需求，更是发展国家文化和经济的重要方向。

VietSense旅游公司总经理阮文财表示，为了让节庆旅游有效发展，与其分散投资、缺乏规划，需要在广泛范围内进行筛选，对其进行分类筛选，选择具有代表性和突出价值的节庆，从而在规模、组织方式和宣传上进行深度集中投资。

从旅游研究角度来讲，亚洲旅游发展研究院院长范海琼认为，行政区域合并正在为连接遗产空间、集中资源、形成特色文化区域、以及将传统庙会与各省市多样化资源相结合的专题旅游线路创造巨大机遇，从而提升旅游吸引力和竞争力。（完）

越通社
#旅游业 #发展 #战略资源 #节庆旅游 #庙会 越南
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