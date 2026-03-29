题为“从丛林到深海”的2026年嘉莱省国家旅游年正式启幕

越南政府副总理胡国勇。图自越通社

越通社嘉莱省——3月28日晚，主题为“从丛林到深海”的2026年嘉莱省国家旅游年正式拉开序幕。



越南文化体育与旅游部部长阮文雄在开幕致辞中表示，2026年嘉莱省国家旅游年于3月23日至30日举行，在该省各乡坊开展逾240项活动，主要活动包括：嘉莱美食精华展、投资促进会议、旅游经济发展论坛、与老挝南部四省及柬埔寨东北部三省的合作签约会议等。



越南政府副总理胡国勇在活动上发表讲话时强调，在旅游领域，嘉莱省通过重点发展绿色旅游、社区旅游，并将各民族文化特色与“山海联动”优势相结合，取得了显著突破。这些成效是坚实的起跑点，确立了嘉莱省在国家旅游版图上的新地位。

色彩斑斓的艺术烟花秀。图自越通社

以“从丛林到深海”为主题的2026年国家旅游年不仅是一场盛会，更清晰地勾勒出新的战略发展愿景，即有效开发雄伟森林空间与浩瀚海洋岛屿之间的有机联系，从而打造出多样化、差异化且富有特色的旅游生态系统。



在开幕式上，数千名游客和当地民众有机会观赏了梦幻且现代的视听艺术表演。演出将深厚的大森林文化特色与大海元素完美融合，并伴有色彩斑斓的艺术烟花秀。此外，由全国各地演艺人员倾情奉献的精彩文艺演出，不仅弘扬了当地深厚的文化底蕴，更彰显了嘉莱人民淳朴好客的情怀。（完）