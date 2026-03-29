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2026 年越南致力于促进旅游业实现新突破

近期旅游市场发生了许多值得关注的变动，充分反映了国内外游客需求的转变。在成本上升的背景下，近郊游、自助游及本土体验等趋势日益占据主导地位。

游客在海盗岛群岛沿岸体验划立桨板（SUP）和潜水捕捞海鲜。图自越通社
游客在海盗岛群岛沿岸体验划立桨板（SUP）和潜水捕捞海鲜。图自越通社

越通社河内——近期旅游市场发生了许多值得关注的变动，充分反映了国内外游客需求的转变。在成本上升的背景下，近郊游、自助游及本土体验等趋势日益占据主导地位。

各家旅行社代表称，在国内市场，游客倾向于优先选择短期行程、周边目的地以及便于私人交通工具往返的地点。从河内出发前往周边省份（如：和平、木州、宁平、广宁等）的短期行程深受欢迎。主要原因是机票价格上涨，促使许多家庭重新考量并削减开支。游客不再倾向于长途旅行，而是优先选择可以驾车抵达的目的地，既节省开支，又能自主掌控时间。

另一方面，入境旅游领域也面临诸多困难。受限于航班减少及游客的风险规避心理，入境越南的国际游客人数较去年同期有所下降。

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国际游客在岘港市清东有机蔬菜与旅游合作社体验清洁农业生产“流程”。图自越通社

然而，在充满挑战的背景下，体验式旅游和创意旅游正脱颖而出，并成为了一大亮点。据各旅游企业表示，国际游客不再局限于河内、下龙湾、宁平或沙巴等传统线路，而是倾向于前往东北和西北地区的新兴目的地，如：河江、高平、北𣴓、老街、奠边等地，或选择前往广平省等中部地区开启探索之旅。

冒险类、探索类及结合本土体验的旅游产品日益受青睐，正逐渐取代纯粹的度假线路。这一趋势反映了游客对深度、差异化及更高个性化体验的追求。

创意旅游不仅吸引国际游客，也正强力吸引国内市场，特别是亲子家庭。许多家长愿意为孩子支付相关活动费用，通过制作糕点、织造土锦布、参与社区生活等实际体验，让孩子了解文化并锻炼技能。

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游客参加老街省蓬龙（Púng Luông）乡体验之旅。图自越通社

据专家分析，近期全球旅游业正见迎来从传统模式向创意旅游模式明显转变的趋势。其中，游客的体验、当地社区的参与以及目的地的独特性已成为核心要素。在越南，随着旅游业需要通过产品多样化和服务质量提升来增强竞争力的背景下，这一趋势也正逐渐成为必然。越南至 2030 年旅游发展战略也强调了可持续发展目标，即实现经济增长与文化遗产保护、环境保护及提高当地居民生活水平之间的协调发展。

经过30多年的发展，越南旅游业取得了诸多成就，但仍面临效率不高、游客消费水平低及回头率不高等不足。创意旅游被视为一个具有潜力的发展方向，有助于克服上述存在的问题。

部分专家认为，在旅游成本上升及市场存在诸多变动的背景下，旅游业需灵活调整产品结构，加大体验类及个性化产品开发力度，以适应新需求。将度假与本土文化探索相结合的趋势，预计在未来一段时间内将继续强劲发展。这不仅是符合游客口味的发展方向，更有助于有效挖掘各地旅游资源，保护文化特色，同时为当地社区创造可持续的生计。（完）

越通社
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