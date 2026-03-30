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越南成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地

2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社
会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

越通社河内——2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

据越南国家旅游局旅游信息中心的消息，自新冠肺炎疫情以后，赴越的菲律宾游客数量恢复并取得了引人注目的增长。岘港、沙坝、富国岛和芽庄等目的地以及越南的特色美食最受菲律宾游客的青睐。

越南国家旅游局局长阮重庆分享道，越南与菲律宾在旅游资源、自然条件和文化方面拥有诸多相似之处，为旅游产品开发和吸引游客提供了诸多便利条件。

此外，两国航空公司扩大了大城市间的直达航线为游客量强劲增长作出了贡献。

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会安古镇。图自越通社

双方需在联合促销宣传、市场信息互通、定制化产品开发以及游客通关便利化等方面深化务实合作。同时，菲律宾方面应进一步加大在越南市场的推广力度与存在感。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）透露，目前菲律宾各家航空公司正积极开展多项倡议，以吸引游客。菲律宾也考虑在越南设立旅游代表处的可能性，以增强存在感并促进合作。

越菲两国旅游合作早已建立并持续巩固。2026年，菲律宾将作为轮值主席国主办东盟旅游论坛（ATF），越南旅游部门已积极参加相关活动。

目前，2026-2029年阶段越菲旅游合作计划正在完善，有望于近期签署。该计划将为双方开展具体合作项目、实现双向客源流动构建重要法律框架。（完）

越通社
#越南 #菲律宾 #游客 #旅游目的地 #国际游客
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