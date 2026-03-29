越南体育迈向新高度的征程

越通社河内——自1946年3月27日胡志明主席在《救国报》上发表《号召全民锻炼身体》以来，越南革命体育事业已走过80年辉煌历程。从最初的强身健体号召到如今走向世界巅峰，体育已成为越南提升内生动力、建设繁荣国家的重要源泉。



八十载春华秋实，越南体育实现了从群众健身到竞技巅峰的历史性跨越。在党和国家的持续投入下，全民健身运动蓬勃发展，截至2025年，全国经常参加体育锻炼的人口比例已突破38%，为竞技体育夯实了根基。



回首往昔，从1962年射击运动员陈莺打破世界纪录，到2000年陈孝银夺得越南首枚奥运银牌，再到2016年里约奥运会黄春荣夺金并打破奥运纪录，越南运动员不断证明自己有能力登上世界之巅。此外，足球作为“第一运动”也取得了突破性发展，从2018年U23亚洲杯亚军到女足晋级2023年世界杯，极大地激发了民族自豪感，成为凝聚民族精神的纽带。



然而，在迈向更高目标的征程中，越南体育也面临严峻挑战。专家指出，越南急需一场认知与行动的“革命”，解决基础设施现代化不足、高水平外籍专家匮乏以及科技应用滞后等瓶颈问题。目前，除了足球等少数职业化程度较高的项目外，许多领域仍缺乏系统性的投入和长效机制，影响了顶尖人才的培养质量。



展望未来，越南已批准《2030年体育发展战略及2045年远景规划》，确立了以“人”为中心的全面改革方向。体育部门正推进一系列突破性举措，不仅关注竞技成绩，更全面关心运动员的薪酬、营养及退役后的生计保障。未来，资源将向奥运及亚运优势项目倾斜，通过校企结合完善青训体系。同时，通过强有力的社会化政策吸引大型经济集团参与，推动“体育经济”发展，使职业赛事朝着专业化、透明化迈进。



“民强则国盛”，胡志明主席80年前的历史性号召至今仍是行业发展的指路明灯。站在新的历史起点上，越南体育正通过数字化转型与战略升级，致力于让体育精神深入社会各阶层，为越南迈向世界体育新高峰开辟道路。（完）

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