越南财政部与汇丰集团加强国际融资合作，助力提升越南信用评级

越通社河内——越南财政部部长阮文胜日前会见了由汇丰集团（HSBC）首席执行官艾桥智（Georges Elhedery）率领的工作代表团。双方就国际融资方案、资本市场发展以及高质量人力资源培训等议题进行了深入讨论。



会晤中，越南财政部部长阮文胜强调汇丰集团是财政部值得信赖的战略合作伙伴，在多个重要发展阶段始终与财政部同行，尤其是在2005年、2010年和2014年越南政府向国际市场发行债券的过程中发挥了关键的咨询作用。



阮文胜部长表示，越南正在制定政府债券国际化计划，目标是确保其可行性并维持合理的融资成本。他强调，加强与国际投资者的接触是实现这一目标的核心因素。近期，财政部已在各大国际金融中心开展一系列针对投资者的对接活动，并将在未来一段时间内继续加大市场宣传与推广力度。



阮文胜部长特别强调了关于推动越南国家信用评级早日上调的战略愿景，希望汇丰集团将继续为越南这一目标提供实施路线图咨询及必要的决策建议。



阮文胜部长还建议汇丰集团支持开展深度培训，并接收越南财政部干部派驻其各大国际金融中心工作，以此借鉴现代市场运行流程。与此同时，双方应紧密配合，解决技术瓶颈，推动越南证券市场升级进程，为国际投资者深度参与越南经济发展创造最便利条件。



汇丰集团首席执行官艾桥智强调，汇丰集团始终将越南视为重点战略市场，并承诺将发挥坚实的桥梁作用，把全球最庞大的资金流入越南。他完全赞同财政部部长关于尽早提升越南国家信用评级的优先方向，并认为这是吸引长期金融机构投资的重要动力。



汇丰集团首席执行官承诺将在其全球分支机构开展针对越南财政部干部的深度培训及派驻项目，以实现专业知识的深度移转。他同时指出国际投资界对越南的改革努力及宏观稳定性给予高度评价。汇丰将继续向各大信用评级机构和权威金融机构传递这些积极信息，旨在推动国家信用评级上调及证券市场升级进程，从而强力疏通外资流入越南的渠道。（完）

越通社