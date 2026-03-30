经济

能源安全：越南与印度尼西亚有望构建合作新轴心

在中东冲突持续升级的背景下，经由霍尔木兹海峡的油气供应中断风险以及全球能源价格波动，正给多国带来严峻挑战。能源安全由此再度成为战略重点。作为东南亚最大经济体的印度尼西亚，一方面需确保国内稳定，另一方面正加快向更可持续、更具自主性的能源体系转型，以保障国家能源安全。

印尼一加油站 图自越通社
印尼一加油站 图自越通社

越通社河内——在中东冲突持续升级的背景下，经由霍尔木兹海峡的油气供应中断风险以及全球能源价格波动，正给多国带来严峻挑战。能源安全由此再度成为战略重点。作为东南亚最大经济体的印度尼西亚，一方面需确保国内稳定，另一方面正加快向更可持续、更具自主性的能源体系转型，以保障国家能源安全。

在接受越通社驻雅加达记者采访时，曾任印尼驻越国防武官、现为印度尼西亚国家国防研究院（LEMHANNAS）高级讲师的退役中将伦班·夏尼帕表示，总体来看，印尼拥有丰富的能源潜力，但多年来未得到充分开发，侧重于优化资源利用。印尼长期出口大量原燃料，同时进口成品油以满足国内需求。然而，在全球能源市场波动的背景下，这一模式带来了较大挑战。

面对当前形势，印尼政府已采取多项具体措施。首先是在公共部门推动节能政策。总统普拉博沃·苏比延多指示提升能源使用效率，包括在部分政府机构实施远程办公，以减少燃料消耗和运营成本。与此同时，政府继续维持燃料补贴政策，以保障民生并稳定宏观经济。在局势持续紧张、油价进一步上涨的情况下，印尼也可能适度调整补贴或销售价格以减轻财政压力，相关方案均经过审慎测算，力求避免对经济造成冲击。

对于上述措施的效果，伦班·夏尼帕认为，这些举措有助于印尼政府在短期内维持稳定，但尚未解决对外部能源依赖这一核心问题，凸显了长期提升能源自主性的必要性。

根据规划，印尼将继续推动非化石能源发展，包括可再生能源及替代能源，以逐步减少对进口油气的依赖。他指出，这一战略方向早在中东冲突前就已确立，而当前局势进一步凸显其紧迫性。印尼政府已制定路线图，提升可再生能源占比、减少对化石燃料进口的依赖。不过，这一转型需稳妥推进，在全球背景下统筹考量，避免在危机中仓促决策，以确保能源转型与经济社会稳定之间的平衡。

谈及越南，伦班·夏尼帕认为越南已为应对全球能源波动做好了较为充分的准备。基于其在越南任职期间的经验，他认为越南在能源政策制定方面具有较高自主性，并保持了管理的灵活性。越南应继续坚持两大方向：一是确保国内能源开发与管理的自主性，二是加强在东盟框架下的合作。

从战略研究角度看，他认为东盟需要加强内部团结，提升在全球化面临挑战背景下的作用。如果东盟国家，尤其是越南和印尼等能源潜力较大的国家加强协作，将提升区域在国际上的谈判能力，从而在全球能源市场波动中占据更稳固地位。

伦班·夏尼帕表示相信，越南有能力应对当前挑战，甚至在某些方面准备程度高于印尼。他认为，未来两国可在尊重各自国内需求的基础上深化能源合作，并在地区及国际能源问题上形成共同立场。（完)

越通社
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