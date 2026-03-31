2026年第一季度广宁省预算收入增长34%

越通社广宁省——据广宁省财政局报告，2026年第一季度，该省地方预算总收入预计达18.706万亿越盾，完成全年预算任务的25%，同比大幅增长34%。



这一成果充分反映了全省重点经济区的强劲复苏与发展，为实现全年经济社会发展目标奠定了坚实基础。



在全省财政预算版图中，国内收入成为一大亮点，达14.078万亿越盾，同比增长47%。其中，土地使用费收入达2.678万亿越盾，同比增长4倍。这主要得益于该省积极督促投资方履行财务义务，并加快了土地价格审批进度。



税收与费用收入达11.4万亿越盾，增长24%。值得注意的是，非国有经济区域增长达53%，环境保护税增长44%。



进出口税收收入达4.628万亿越盾，增长8%。芒街、横模等口岸通关活动保持稳定，生产性机械设备进口额大幅增长，释放出国内生产经营与对外贸易同步向好的积极信号。



广宁省设定2026年第二季度预算收入目标为21.609万亿越盾（其中国内收入14.93万亿越盾，进出口收入6.679万亿越盾）。为实现这一目标，广宁省正采取以下强有力措施：



在进出口方面， 重点吸引货物通过盖麟（Cái Lân）港进出；延长芒街、北风生（Bắc Phong Sinh）、横模等口岸的通关时间。特别是“智慧口岸”一期工程在越南芒街-中国东兴国际口岸的投入运行，有望实现通关效率的重大突破。



在国内收入方面，该省严密监管煤炭、电力等领域的大型企业；要求大型企业的分支机构转为在当地独立核算。



在税务管理方面，100%的零售点推行收银机电子发票；扩大对电子商务和数字服务的税收管理，严防税收流失。



广宁省主张，主动拓宽财源并严格执行财政纪律是保持增长势头的关键。在抓好收入的同时，该省承诺严格、节约地管理预算支出，优先保障2026-2030阶段重点基础设施项目的发展资源。（完）

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