2026年第一季度广宁省预算收入增长34%

越通社广宁省——据广宁省财政局报告，2026年第一季度，该省地方预算总收入预计达18.706万亿越盾，完成全年预算任务的25%，同比大幅增长34%。
这一成果充分反映了全省重点经济区的强劲复苏与发展，为实现全年经济社会发展目标奠定了坚实基础。
在全省财政预算版图中，国内收入成为一大亮点，达14.078万亿越盾，同比增长47%。其中，土地使用费收入达2.678万亿越盾，同比增长4倍。这主要得益于该省积极督促投资方履行财务义务，并加快了土地价格审批进度。
税收与费用收入达11.4万亿越盾，增长24%。值得注意的是，非国有经济区域增长达53%，环境保护税增长44%。
进出口税收收入达4.628万亿越盾，增长8%。芒街、横模等口岸通关活动保持稳定，生产性机械设备进口额大幅增长，释放出国内生产经营与对外贸易同步向好的积极信号。
广宁省设定2026年第二季度预算收入目标为21.609万亿越盾（其中国内收入14.93万亿越盾，进出口收入6.679万亿越盾）。为实现这一目标，广宁省正采取以下强有力措施：
在进出口方面， 重点吸引货物通过盖麟（Cái Lân）港进出；延长芒街、北风生（Bắc Phong Sinh）、横模等口岸的通关时间。特别是“智慧口岸”一期工程在越南芒街-中国东兴国际口岸的投入运行，有望实现通关效率的重大突破。
在国内收入方面，该省严密监管煤炭、电力等领域的大型企业；要求大型企业的分支机构转为在当地独立核算。
在税务管理方面，100%的零售点推行收银机电子发票；扩大对电子商务和数字服务的税收管理，严防税收流失。
广宁省主张，主动拓宽财源并严格执行财政纪律是保持增长势头的关键。在抓好收入的同时，该省承诺严格、节约地管理预算支出，优先保障2026-2030阶段重点基础设施项目的发展资源。（完）
越南广宁省与中国广西壮族自治区促进全面合作
3月25日，越南广宁省人民委员会主席裴文康与由广西壮族自治区人民政府副主席、自治区政协副主席许显辉率领的广西代表团在广宁省举行工作会谈，就促进两地合作的内容交换意见。