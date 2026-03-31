经济

三大国际包装、饮料及塑料橡胶专业展览会同时开幕

3月31日上午，涉及包装、饮料及塑料橡胶专业展览会的三大国际展在胡志明市西贡会展中心（SECC）同时开幕。

三大国际包装、饮料及塑料橡胶专业展览会同时开幕。图自越通社
三大国际包装、饮料及塑料橡胶专业展览会同时开幕。图自越通社

越通社胡志明市——3月31日上午，由越南Informa Markets公司与有关促进机构及企业协会联合主办的第19届国际包装加工、处理与包装技术展览会（ProPak Vietnam 2026）、第3届越南国际饮料技术展览会（DrinkTech Vietnam 2026）以及第13届越南国际塑料橡胶技术、原辅材料及机械设备展览会（Plastics & Rubber Vietnam 2026）等三大展览会在胡志明市西贡会展中心（SECC）同时开幕。

今年，该系列展览会吸引了来自英国、奥地利、印度、比利时、加拿大、芬兰、新加坡、西班牙、泰国、瑞典、瑞士和中国等32个国家和地区的450多家企业参展，并设有6个国际展团。各参展企业展示了包装、食品加工、饮料技术、原辅材料、制药、物流及冷链供应链等领域的多项新技术和解决方案。

越南Informa Markets公司高级经理安妮·陈（Annie Trần）表示，该系列展会不仅是技术展示的平台，更是企业寻找合作伙伴、拓展市场、推动加工与包装行业可持续发展的重要对接平台。

与展览活动同步，还举办了多场国际研讨会和专题会议，越南包装协会、越南水产加工与出口协会、越南物流服务企业协会、越南粮食食品科技协会等行业协会、专业组织及国际机构参与其中。这些活动提供了有关技术趋势、政策及行业发展的最新信息。

亚洲包装联盟主席约瑟夫·罗斯·乔克森（Joseph Ross Jocson）表示，该联盟带来了多项面向可持续发展和循环经济的解决方案及原辅材料，有助于优化产品生命周期并提高生产效率。

与此同时，越南啤酒、酒类、饮料协会主席阮文越表示，2026年越南国际饮料技术展览会汇聚了饮料行业从生产、灌装到包装、贴标等环节的技术与设备生态系统。同期举办的饮料技术研讨会聚焦现代生产技术、智能包装、可持续发展及价值链优化等主要趋势。

该系列展览会将持续至2026年4月2日，预计吸引超过11000名观众参观。除了接触先进的生产解决方案外，参观者还有机会直接与国际专家就行业技术趋势和相关法规进行交流。（完）

越通社
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