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越南外交部长：澜湄合作十周年，携手共建可持续未来

澜湄合作机制涵盖柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国和越南六个沿河国家。澜沧江—湄公河宛如一条贯穿六国的绿色丝带，不仅滋养着数百万民众的生产生活，也象征着各国友谊与共同发展的愿景。

2025年8月15日，澜沧江—湄公河合作第十次外长会在云南安宁举行。图自越通社
2025年8月15日，澜沧江—湄公河合作第十次外长会在云南安宁举行。图自越通社

越通社河内 ——2026年是澜沧江—湄公河合作机制成立十周年。值此机会，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠发表题为《澜湄合作：携手共建可持续未来的十年》的文章。越通社记者谨向读者介绍文章的主要内容：

澜湄合作机制涵盖柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国和越南六个沿河国家。澜沧江—湄公河宛如一条贯穿六国的绿色丝带，不仅滋养着数百万民众的生产生活，也象征着各国友谊与共同发展的愿景。

将愿景转化为务实成果

十年来，六国通过共同努力，建立起坚实的合作基础，成为具有代表性的次区域合作机制。

在优先发展、协商一致、平等自愿、互利共赢以及尊重《联合国宪章》和国际法原则基础上，各国正逐步实现建设和平、繁荣、可持续发展的澜湄地区的战略愿景。合作成果主要体现在五个方面：

一是政治互信不断增强，为各国高层及各级别交流提供了重要平台；

二是水资源可持续管理合作取得积极进展；

三是区域互联互通持续加强，交通基础设施等“硬联通”和签证机制、智慧海关等“软联通”显著促进跨境贸易与区域经济融合；

四是合作领域不断拓展，从最初五大重点领域扩展至数字化转型、绿色发展等新领域，并通过实施“绿色澜湄计划”和“澜湄安全行动”等举措，共同应对气候变化和跨国犯罪；

五是始终以人民和企业为中心，澜湄合作专项基金已资助约1000个项目，涵盖智慧农业、交通基础设施、教育和医疗等领域。在越南，这些项目从北部山区延伸至最南端的金瓯省，有效促进了民生保障。

越南责任担当的一员

越南始终高度重视并积极参与澜湄合作，同时推动该机制与湄公河—印度、美国、日本、韩国等合作框架协同发展，更好满足次区域发展需求。

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越南政府副总理兼外长裴青山在澜沧江—湄公河合作第十次外长会上发表讲话。图自越通社

基于区域优势，越南提出多项倡议，包括加强基础设施互联互通、物流与供应链合作、发展数字经济以及推动澜湄合作与区域机制对接。这些贡献不仅体现了越南作为责任担当、积极奉献成员的作用，也有助于实现利益平衡，特别是在水资源可持续管理和湄公河三角洲可持续发展方面。

迈向合作新阶段

在新形势下，越南提出未来澜湄合作的三大重点方向：

一是进一步巩固友好关系，在相互尊重、平等协商和遵守国际法基础上加强对话与磋商，增强互信，为长期合作奠定基础；

二是推动更加务实的合作，聚焦各国发展优先事项，应对新挑战，重点加强水资源管理、创新、基础设施、能源和供应链等领域合作；

三是坚持以人民为中心，确保合作成果惠及民生与创造发展机会。

黎怀忠强调，越南将积极贡献力量，推动澜湄合作迈向新阶段，致力于构建一个面向和平、繁荣与可持续发展的命运共同体。（完）

越通社
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